Dwa sparingi ze Spartą Praga w Hiszpanii

Legia Warszawa opublikowała szczegółowy plan meczów sparingowych, jakie rozegra w ramach przygotowań do rundy wiosennej. 

W Hiszpanii legioniści rozegrają 5 spotkań kontrolnych, z czego 2 ze Spartą Praga. Rywalami Legii będą: Puskas Akademia FC, Sigma Ołomuniec, Polissia Żytomierz i Sparta Praga. 


 


Terminy sparingów:

9.01. g. 12:00 Legia Warszawa – Pogoń Grodzisk Mazowiecki (LTC)

12.01. g. 16:00 Legia Warszawa – Puskas Akademia FC

16.01. g. 11:30 Legia Warszawa – Sigma Ołomuniec

19.01. g. 16:00 Legia Warszawa – Polissią Żytomierz

22.01. g. 11:00 Legia Warszawa – Sparta Praga

22.01. g. 14:00 Legia Warszawa - Sparta Praga


Już teraz zapraszamy a nasze codzienne meldunki z obozu w Hiszpanii!




Komentarze (3)

Dareeeekcioteczkaaaa - 57 minut temu, *.play-internet.pl

Organizacja stal Mielec

Trollex - zegarek żony Barnaby - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Miejmy nadzieję, że zdążymy wyciągnąć wnioski oraz zapodać ostre słowa w szatni między meczami o 11 i 14.

Paratrollimpijczyk Barnaba - 52 minuty temu, *.246.42

@Trollex - zegarek żony Barnaby: Przynajmniej mamy jakichś rywali w tym roku na zgrupowaniu. 👍

