Dwa sparingi ze Spartą Praga w Hiszpanii

Legia Warszawa opublikowała szczegółowy plan meczów sparingowych, jakie rozegra w ramach przygotowań do rundy wiosennej.
W Hiszpanii legioniści rozegrają 5 spotkań kontrolnych, z czego 2 ze Spartą Praga. Rywalami Legii będą: Puskas Akademia FC, Sigma Ołomuniec, Polissia Żytomierz i Sparta Praga.
Terminy sparingów:
9.01. g. 12:00 Legia Warszawa – Pogoń Grodzisk Mazowiecki (LTC)
12.01. g. 16:00 Legia Warszawa – Puskas Akademia FC
16.01. g. 11:30 Legia Warszawa – Sigma Ołomuniec
19.01. g. 16:00 Legia Warszawa – Polissią Żytomierz
22.01. g. 11:00 Legia Warszawa – Sparta Praga
22.01. g. 14:00 Legia Warszawa - Sparta Praga
Już teraz zapraszamy a nasze codzienne meldunki z obozu w Hiszpanii!