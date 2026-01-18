Polissia Żytomierz - kolejny rywal Legii w Hiszpanii

Polissia Żytomierz będzie kolejnym rywalem Legii Warszawa podczas zgrupowania w Hiszpanii. Legioniści zmierzą się z 3. zespołem ukraińskiej Premier Lihi w poniedziałek, 19 stycznia o godzinie 16 w Marbelli.

Polissia Żytomierz (Futbolnyj Kłub "Polissia" Żytomyr), nazywany także Polesie Żytomierz to ukraiński klub piłkarski z siedzibą w mieście Żytomierz, w północno-zachodniej części Ukrainy. W rozgrywkach Premier Lihi bierze udział od sezonu 2022/23.









Klub został założony pod nazwą Awanhard w 1959 roku. Wystartował w rozgrywkach Klasie B Mistrzostw ZSRR. W kolejnych latach wielokrotnie zmieniał nazwę, by w 1989 roku przyjąć nazwę Polissia Żytomierz. W niepodległej Ukrainie klub debiutował w sezonie 1992 w rozgrywkach Perszej lihi. W sezonie 2004/05 klub zakończył tylko rundę jesienną, po czym zrezygnował z dalszych rozgrywek i został rozwiązany w 2005 roku. 16 marca 2016 roku decyzją Rady Miejskiej klub został reaktywowany jako MFK Żytomierz. Startował w rozgrywkach amatorskich mistrzostw Ukrainy. 16 lutego 2017 klub zmienił nazwę na Polissia Żytomierz. 21 czerwca 2017 został dopuszczony do rozgrywek Druhiej lihi. Obecnie występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Po 16 kolejkach zajmuje 3. miejsce w tabeli i traci 5 punktów do lidera.





W poprzednim sezonie klub zajął 4. miejsce w lidze, dzięki czemu zakwalifikował się do europejskich pucharów. W 2. rundzie el. Ligi Konferencji ukraiński zespół zmierzył się z FC Santa Coloma z Andory (1-2 u siebie i 4-1 na wyjeździe). W 3. rundzie rywalem Polissii był Paks z Węgier (3-0, 1-2). W fazie play-off Ukraińcy zagrali z Fiorentiną i przegrali w dwumeczu 2-6, przez co odpali z europejskich pucharów.





Klub nie może się pochwalić żadnymi sukcesami ani we własnym kraju, ani tym bardziej na arenie międzynarodowej. W kadrze zespołu dominują Ukraińcy.





Zapraszamy na naszą Relację LIVE! prosto z Hiszpanii.



