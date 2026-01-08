Marek Kania powalczy o medale ME

Od piątku do niedzieli w Tomaszowie Mazowieckim odbywać się będą Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim, w których startować będzie panczenista Legii, Marek Kania. Legionista w obecnym sezonie jest w bardzo wysokiej dyspozycji, a szczyt formy ma przyjść na połowę lutego, kiedy zawodnik po raz drugi w swojej karierze, startować będzie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, które odbędą się w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

REKLAMA

W piątek Marek Kania wystartuje w wyścigu na 1000 metrów (start konkurencji o 21:16), w sobtoę o 14:00 walczyć będzie o medal w sprincie drużynowym, a na koniec Mistrzostw Europy nasz zawodnik walczyć będzie o podium na dystansie 500 metrów. Start tej konkurencji o 15:48. Wszystkie starty będzie można oglądać w sportowych kanałach Polsatu. Bilety na zawody w tomaszoewskiej Arenie Lodowej kupować można na Biletyna.pl.



