Łyżwiarstwo

Marek Kania powalczy o medale ME

Marek Kania od piątku do niedzieli walczyć będzie o medale Mistrzostw Europy w Tomaszowie Mazowieckim
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

Od piątku do niedzieli w Tomaszowie Mazowieckim odbywać się będą Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim, w których startować będzie panczenista Legii, Marek Kania. Legionista w obecnym sezonie jest w bardzo wysokiej dyspozycji, a szczyt formy ma przyjść na połowę lutego, kiedy zawodnik po raz drugi w swojej karierze, startować będzie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, które odbędą się w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

REKLAMA

W piątek Marek Kania wystartuje w wyścigu na 1000 metrów (start konkurencji o 21:16), w sobtoę o 14:00 walczyć będzie o medal w sprincie drużynowym, a na koniec Mistrzostw Europy nasz zawodnik walczyć będzie o podium na dystansie 500 metrów. Start tej konkurencji o 15:48. Wszystkie starty będzie można oglądać w sportowych kanałach Polsatu. Bilety na zawody w tomaszoewskiej Arenie Lodowej kupować można na Biletyna.pl. 




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.