Bilety na walkę Wrzoska w Żyletce

Arkadiusz Wrzosek - fot. Kamil Marciniak / Legionisci.com
W sobotę, 17 stycznia w hali przy stadionie Radomiaka w Radomiu, Arek Wrzosek zmierzy się podczas gali XTB KSW z Szymonem Bajorem. Legionistę wspierać będzie liczna grupa fanów Legii oraz Radomiaka. 

Bilety na sektory, z których prowadzony będzie doping, kupować można w sklepie Żyleta przy Łazienkowskiej (płatność tylko gotówką) oraz w radomskiej "Zielonej Wyspie" w Galerii Słonecznej (ul. Bolesława Chrobrego 1).

Szymon Bajor w KSW startuje od 2023 roku i ma bilans 2-3. W ostatniej walce, we wrześniu tego roku, Bajor jednogłośną decyzją sędziów, pokonał Ricardo Prasela. Przeciwnik Arka, przed dwoma laty rywalizował o pas wagi ciężkiej, ale został poddany w walce z Philem De Friesem. Tym samym, z którym Wrzosek przegrał w pierwszej rundzie swojej ostaniej, tegorocznej walki. Wcześniej legionista wygrał 6 walk w KSW, w tym 5 przed czasem.

Wrzosek,Szymon Bajor




tagi:
