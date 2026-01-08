Sparing z Pogonią, czyli pierwszy przegląd poturbowanego wojska

W piątek w samo południe Legia Warszawa rozegra pierwszy mecz sparingowy w 2026 roku. Dla nowego sztabu szkoleniowego będzie to nie tylko inauguracyjny sprawdzian formy, ale przede wszystkim pierwszy przegląd zespołu po mocno nieudanej rundzie jesiennej. Drużyna, która zajmuje przedostatnie miejsce w Ekstraklasie, zaczyna proces porządkowania szeregów i budowania nowej struktury pod wodzą nowego trenera.

Legioniści wrócili do treningów 5 stycznia. Pierwsze dwa dni upłynęły pod znakiem standardowych badań medycznych oraz jednostek treningowych na boisku, które miały charakter wprowadzający, ale już wtedy narzucono wysoką intensywność pracy.



Według wstępnych planów spotkanie kontrolne z rewelacją I ligi miało zostać rozegrane na boisku z podgrzewaną murawą i trwać cztery razy po 30 minut. Zimowa rzeczywistość szybko jednak zweryfikowała te założenia. Pogoda – delikatnie mówiąc – nie rozpieszcza, dlatego sztab szkoleniowy podjął decyzję o przeniesieniu sparingu do hali pneumatycznej w Legia Training Center, czyli pod popularny „balon”. Mecz potrwa standardowe 90 minut.









Marek Papszun ma do dyspozycji niemal pełną kadrę. Zabraknie jedynie kontuzjowanego Jean‑Pierre’a Nsame oraz Steve’a Kapuadiego, który przebywa na Pucharze Narodów Afryki. Do pełnych treningów wrócił natomiast Juergen Elitim, co jest jedną z lepszych informacji na starcie przygotowań.







Legijna Pogoń

Pogoń Grodzisk Mazowiecki przygotowania do rundy wiosennej rozpoczęła w tym samym terminie co Legia. Dzięki współpracy obu klubów zespół z Grodziska mógł przeprowadzić testy medyczne i wydolnościowe w Legia Training Center.



– Korzystamy z własnych obiektów: hali, siłowni i basenu OSiR, a także z boiska pod balonem w LTC. Następnie udajemy się na zgrupowanie do Cetniewa – poinformował trener Pogoni, Piotr Stokowiec.







W grodziskim klubie nie brakuje legionistów, zarówno obecnych, jak i byłych. Jesienią barw Pogoni bronili wypożyczeni z Legii: Jakub Adkonis, Stanisław Gieroba, Oliwier Olewiński oraz Mateusz Szczepaniak. W kadrze są również piłkarze, którzy w przeszłości występowali przy Łazienkowskiej – Jakub Jędrasik, Karol Noiszewski i Igor Korczakowski. Z kolei w sztabie szkoleniowym Piotra Stokowca asystentem jest Dariusz Rolak, były trener młodzieżowych zespołów Legii.



Dzień po sparingu z Pogonią Legia wyruszy na 13‑dniowe zgrupowanie do Hiszpanii. „Wojskowi” zamieszkają w hotelu La Cala Golf Mijas, przy którym znajduje się boisko treningowe. W trakcie obozu w okolicach Marbelli sztab szkoleniowy zaplanował pięć meczów kontrolnych – kluczowych dla dalszego procesu odbudowy drużyny.





Plan sparingów w Hiszpanii:

12.01, godz. 16:00 – Legia Warszawa - Puskás Akadémia FC

16.01, godz. 11:30 – Legia Warszawa - Sigma Ołomuniec

19.01, godz. 16:00 – Legia Warszawa - Polissia Żytomierz

22.01, godz. 11:00 – Legia Warszawa - Sparta Praga

22.01, godz. 14:00 – Legia Warszawa - Sparta Praga



Zapraszamy na codzienne relacje z obozu oraz tekstowe L!VE ze spotkań sparingowych.



