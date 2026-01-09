Przetasowanie wśród bramkarzy Legii. 17-latek jedzie na obóz

Jan Bienduga został włączony do kadry pierwszej drużyny Legii Warszawa i poleci na obóz do Hiszpanii. To oznacza, że jeden z dotychczasowych bramkarzy zabraknie miejsca w drużynie.

REKLAMA

17-letni bramkarz trafił do juniorskiej drużyny Legii latem 2021 roku z SEMP-a Ursynów. W obecnym sezonie występuje drugiej drużynie - zagrał w 10 meczach III ligi oraz 4 spotkaniach Ligi Młodzieżowej UEFA. Jego kontakt z "Wojskowymi" obowiązuje do czerwca 2027 roku.













TreningI z jedynką zakończył Marcel Mendes-Dudziński, który do Legii dołączył latem 2024 roku z portugalskiej Benfiki. W poprzednim sezonie nie wystąpił w żadnym meczu - ani jedynki ani rezerw. W bieżących rozgrywkach także nie podniósł się z ławki. Pełnił rolę czwartego bramkarza - tylko dwukrotnie znalazł się w ścisłej kadrze meczowej. Kontrakt Mendes-Dudzińskiego z Legią obowiązuje do czerwca 2028 roku.





Według informacji Pawła Golaszewskiego z Piłki Nożnej, sprowadzeniem Dudzińskiego zainteresowany jest Świt Skolwin.





Marcel Mendes-Dudziński - fot. Woytek / Legionisci.com