Zapowiedź meczu z Kingiem Szczecin

Ostatni mecz pierwszej rundy sezonu zasadniczego 2025/26 legioniści rozegrają w Szczecinie z Kingiem. Obie drużyny mają już zapewniony udział w turnieju finałowym Pekao S.A. Pucharu Polski, jednak od wyniku niedzielnego meczu zależeć będzie, która z drużyn przystąpi do losowania turnieju jako rozstawiona. Ten przywilej będzie miał zwycięzca bezpośredniego spotkania Kinga z Legią, który zapewni sobie miejsce w najlepszej czwórce Orlen Basket Ligi po 15. ligowych kolejkach.

Co daje rozstawienie przy okazji losowania wspomnianego turnieju finałowego PP w Sosnowcu? Otóż zespół rozstawiony może trafić na zespoły z najlepszej czwórki ligi dopiero w finale. Co oznacza, przynajmniej w teorii, łatwiejszą drabinkę.









Obecnie zarówno Legia, jak i King (a także Trefl) mogą się pochwalić bilansem 9-5. Szczecinianie na własnym parkiecie wygrali cztery z pięciu rozegranych meczów. Jedynej porażki doznali z Górnikiem Wałbrzych (-13). W ostatniej kolejce przegrali wyjazdowy mecz ze Startem (-9). Szczeciński zespół zmagał się przed tym meczem z wirusem.



Przed obecnym sezonem doszło do zmiany szkoleniowca w ekipie z Pomorza Zachodniego. Arkadiusza Miłoszewskiego zastąpił jego dotychasowy asystent, Maciej Majcherek. W klubie pozostał m.in. rozgrywający Jovan Novak (śr. 5.6 pkt., 8.1 as. i 38.7% za 3) - zawodnik kojarzony m.in. z rzutów 3-punktowych z jednej nogi, a także z faktu, że częściej rozdaje piłki kolegom, aniżeli samemu kończy akcje rzutami. Warto zauważyć, że Novak może pochwalić się lepszą skutecznością za 3 niż 2 pukty. Ponadto w drużynie występuje ponownie (trzeci kolejny sezon) Przemysław Żołnierewicz, który obecnie notuje 9.1 pkt., 4.2 zb. i 4.1 as. w ciągu 22,5 min. na parkiecie. W Kingu został także podkoszowy Mateusz Kostrzewski (3,6 pkt., 2,1 zb. w 12,5 min.). Szczecinianie wykorzystali przedsezonowe zawirowania w Ostrowie Wielkpolskim i pozyskali bardzo solidnego skrzydłowego - byłego gracza Stali, Maximilliana Egnera (śr. 5.6 pkt., 56.3% za 3 pkt., 12 min.).



Najgłośniejszym przedsezonowym transferem było sprowadzenie Tomasza Gielo, który po wieloletniej grze w klubach zagranicznych (ostatnio w Hiszpanii), zdecydował się na powrót do rodzinnego Szczecina. Obecnie jest najlepszym strzelcem Kinga, notując w ciągu 29 min. - 12.9 pkt. oraz 5.4 zb. W Szczecinie pozyskano także serbskiego środkowego (205 cm), Nemanję Popovicia, który dotychczas występował tylko w lidze serbskiej, ostatnio we Vrsacu. W Kingu zdobywa 12.9 pkt., 6.5 zb. i 1.0 bl. na mecz (25 min.). Na pozycję skrzydłowego sprowadzono Anthonego Robertsa (śr. 10.9 pkt., 4.4 pkt.), który ma za sobą występy w Dinamo Bukareszt, a wcześniej grał na Węgrzech, we Francji i Portugalii. W ostatnim sezonie w meczu Dinama z Legią w rozgrywkach ENBL, Roberts nie pojawił się na parkiecie. Roberts, podobnie jak Popović, słabo rzucają z dystansu.



Drugim rozgrywającym, obok Novaka, jest Jeremy Roach (śr. 10.1 pkt., 1.9 as.), dla którego jest to pierwszy sezon na Starym Kontynencie. Roach zaczyna mecze na ławce, a kiedy pojawia się na parkiecie, raczej więcej akcji kończy rzutami, więc można go uznać za przeciwieństwo serbskiej jedynki. Niewiele większe doświadczenie gry w Europie (drugi sezon) ma amerykański rzucający, Noah Freidel (śr. 9.4 pkt., 22 min.). Z nim na parkiecie, a także z Novakiem, King notuje najlepszy bilans. Z Hiszpanii sprowadzono natomiast czeskiego środkowego, Ondreja Hustaka (211cm). Ostatni sezon rozgrywał w Maresie oraz Zamorze. W Szczecinie może nie zdobywa zbyt wielu punktów (śr. 3.6, 11.5 min.), ale jego gra w obronie sprawia, że szczecinianie mają z niego pożytek.



Legia w ostatniej kolejce pokonała na własnym parkiecie MKS Dąbrowa Górnicza, zaczynając spotkanie w eksperymentalnym składzie. Dziś wiemy, że w niedzielę na parkiecie na pewno nie zobaczymy identycznej wyjściowej piątki. A wszystko za sprawą urazu Ojarsa Silinsa, który prawdopodobnie sprawi, że na pozycji numer 3 mecz rozpocznie Wojciech Tomaszewski. Legionista jeszcze będzie musiał wystąpić w specjalnej masce ochronnej na twarz, która ma chronić jego nos - złamany w zeszłorocznym meczu z Dzikami. Choć początkowo wydawało się, że Michał Kolenda będzie gotowy do gry przeciwko Kingowi - na powrót naszego kapitana do gry będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać. Aby przeciwstawić się Kingowi, legioniści muszą zagrać przede wszystkim twardo w strefie podkoszowej. Wiele wskazuje na to, że więcej minut dostanie Shane Hunter, który mecz z MKS-em może zaliczyć do udanych.



W ostatnim sezonie legioniści wygrali z Kingiem dwukrotnie. Nieco gorzej było w sezonie 2023/24, który zakończyliśmy właśnie w I rundzie play-off, ulegając Kingowi 1:3. Z ostatnich sześciu meczów rozegranych w Netto Arenie, cztery kończyły się zwycięstwami szczecinian, dwukrotnie wygrali legioniści.



Bilety na mecz można kupować TUTAJ. Początek spotkania o godzinie 12:30 w Netto Arenie przy ul. Władysława Szafera 3/5/7. Oprócz miejsc na trybunach, gospodarze sprzedają także wejściówki na krzesła rozstawione wzdłuż linii bocznej przy parkiecie. Bezpośrednią transmisję spotkania będzie można zobaczyć w Polsacie Sport 2.



KING SZCZECIN

Liczba wygranych/porażek: 9-5

Liczba wygranych/porażek u siebie: 4-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 83,2 / 81,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 33,5%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,2%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 75,5%



Skład: Jovan Novak, Jeremy Roach, Antoni Majcherek (rozgrywający), Noah Freidel, Przemysław Żołnierewicz (rzucający), Tomasz Gielo, Maximillian Egner, Anthony Roberts, Mateusz Kostrzewski, Jakub Ucieszyński (skrzydłowi), Ondrej Hustak, Nemanja Popović (środkowi)

trener: Maciej Majcherek, as. Lubomir Ruzićka, Konrad Koziorowicz



Najwięcej punktów: Tomasz Gielo 12.9, Nemanja Popović 12.9, Anthony Roberts 10.9, Jeremy Roach 10.1.



Przewidywana wyjściowa piątka: Jovan Novak, Noah Freidel, Maximillian Egner, Tomasz Gielo, Nemanja Popović.



Wyniki: Twarde Pierniki (w, 68:77), Czarni (w, 101:76), Stal (d, 97:72), Anwil (w, 92:94), Zastal (d, 80:66), Śląsk (w, 80:83), Dziki (w, 85:96), Trefl (w, 84:74), Górnik (d, 64:77), GTK (d, 85:78), Arka (d, 90:81), MKS (w, 102:93), Miasto Szkła (w, 72:82), Start (w, 83:74).



Ostatnie mecze obu drużyn:

07.05.2025 King Szczecin 81:84 Legia Warszawa

19.01.2025 Legia Warszawa 85:71 King Szczecin

11.05.2024 Legia Warszawa 84:99 King Szczecin (play-off)

09.05.2024 Legia Warszawa 90:88 King Szczecin (play-off)

04.05.2024 King Szczecin 80:77 Legia Warszawa (play-off)

02.05.2024 King Szczecin 85:80 Legia Warszawa (play-off)

14.04.2024 King Szczecin 84:85 Legia Warszawa

16.12.2023 Legia Warszawa 89:96 King Szczecin

11.02.2023 Legia Warszawa 77:92 King Szczecin

22.10.2022 King Szczecin 69:65 Legia Warszawa

01.04.2022 Legia Warszawa 101:71 King Szczecin

04.12.2021 King Szczecin 99:83 Legia Warszawa

08.04.2021 King Szczecin 72:79 Legia Warszawa (play-off, hala przy ul. Twardowskiego)

06.04.2021 King Szczecin 88:81 Legia Warszawa (play-off, hala przy ul. Twardowskiego)

03.04.2021 Legia Warszawa 90:67 King Szczecin (play-off)

01.04.2021 Legia Warszawa d.99:91 King Szczecin (play-off)

28.03.2021 Legia Warszawa 137:43 King Szczecin

06.12.2020 King Szczecin 60:70 Legia Warszawa (w Stargardzie)

08.03.2020 King Szczecin 111:89 Legia Warszawa

10.11.2019 Legia Warszawa 95:87 King Szczecin

10.02.2019 King Szczecin 80:72 Legia Warszawa

28.10.2018 Legia Warszawa 75:70 King Szczecin

12.03.2018 Legia Warszawa 74:84 King Szczecin

02.10.2017 King Szczecin 86:66 Legia Warszawa



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 11-10

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 5-4

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 83,8 / 79,6

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,0%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 56,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 74,8%



Skład: Andrzej Pluta, Benjamin Shungu, Błażej Czapla (rozgrywający), Jayvon Graves, Maksymilian Wilczek, Wojciech Tomaszewski (rzucający), Carl Ponsar, Michał Kolenda, Ojars Silins, Race Thompson (skrzydłowi), Matthias Tass, Shane Hunter, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Race Thompson 15.6, Jayvon Graves 12.5, Benjamin Shungu 11.6.



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Jayvon Graves, Wojciech Tomaszewski, Carl Ponsar, Shane Hunter.



Wyniki: Trefl Sopot (d, 82:96), Start Lublin (d, 90:68), Rytas Wilno (w, 93:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 67:82), Promitheas Patras (d, 64:68), Czarni Słupsk (d, 87:76), MLP Academics Heidelberg (w, 67:74), Stal Ostrów (d, 98:89), Anwil Włocławek (d, 80:75), Promitheas Patras (w, 72:85), Zastal Zielona Góra (w, 71:88), Śląsk Wrocław (w, 98:84), Rytas Wilno (d, 77:79), Dziki Warszawa (d, 79:84), Trefl Sopot (d, 78:88), Górnik Wałbrzych (w, 81:79), MLP Academics Heidelberg (d, 83:88), GTK Gliwice (w, 81:89), Miasto Szkła Krosno (d, 82:68), Arka Gdynia (w, 106:73), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 84:63).



Termin meczu: niedziela, 11 stycznia 2026 roku, g. 12:30

Adres hali: Szczecin, ul. Władysława Szafera 3/5/7 (Netto Arena)

Ceny biletów: 35, 65 zł (ulgowe) oraz 45 zł i 70 zł (normalne)

Pojemność hali: 5403 miejsc

Transmisja: Polsat Sport 2



Autor: Marcin Bodziachowski



