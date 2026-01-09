Kapitan bez zmian. Papszun stawia na Jędrzejczyka i stabilność w szatni

Marek Papszun nie planuje zmian w hierarchii drużyny Legii Warszawa. Kapitanem zespołu pozostaje Artur Jędrzejczyk, a struktura rady drużyny ma funkcjonować w dotychczasowym kształcie. Trener podkreśla, że po bliższym poznaniu zespołu nie widzi żadnych argumentów przemawiających za korektami w tym obszarze.

Szkoleniowiec zaznaczył również, że Legia nie zmaga się z problemami w szatni. Zdaniem Papszuna zawodnicy w pełni zdają sobie sprawę z trudnej sytuacji w tabeli i nie szukają usprawiedliwień ani winnych na zewnątrz. Odpowiedzialność za słabszą rundę została wzięta na siebie, co trener ocenia jako uczciwe i dojrzałe podejście.













- Poznając tych chłopaków, poznając zespół, uważam, że nie ma żadnego uzasadnienia do zmian. Zespół nie miał i nie ma problemów takich zwanych szatniowych. Dzisiaj naszym problemem oczywiście jest miejsce w tabeli i te wyniki, ale zawodnicy zdają sobie sprawę z tego, w jakim miejscu jesteśmy i też wzięli pełną za to odpowiedzialność, nie zrzucając na nikogo tutaj dookoła. Po prostu szukali winy u siebie, że oni mogli więcej w poprzedniej rundzie zrobić i uważam, że to było naprawdę takie uczciwe i prawidłowe ich podejście. Przez to też mogli się skupić od razu na tym, żeby tę sytuację poprawić i nie szukać winy dookoła, tylko wziąć się w garści i pracować każdego dnia, żebyśmy po prostu z tego się wykaraskali - powiedział Papszun.











