Kapitan bez zmian. Papszun stawia na Jędrzejczyka i stabilność w szatni

Artur Jędrzejczyk - fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

Marek Papszun nie planuje zmian w hierarchii drużyny Legii Warszawa. Kapitanem zespołu pozostaje Artur Jędrzejczyk, a struktura rady drużyny ma funkcjonować w dotychczasowym kształcie. Trener podkreśla, że po bliższym poznaniu zespołu nie widzi żadnych argumentów przemawiających za korektami w tym obszarze.

Szkoleniowiec zaznaczył również, że Legia nie zmaga się z problemami w szatni. Zdaniem Papszuna zawodnicy w pełni zdają sobie sprawę z trudnej sytuacji w tabeli i nie szukają usprawiedliwień ani winnych na zewnątrz. Odpowiedzialność za słabszą rundę została wzięta na siebie, co trener ocenia jako uczciwe i dojrzałe podejście. 


 


- Poznając tych chłopaków, poznając zespół, uważam, że nie ma żadnego uzasadnienia do zmian. Zespół nie miał i nie ma problemów takich zwanych szatniowych. Dzisiaj naszym problemem oczywiście jest miejsce w tabeli i te wyniki, ale zawodnicy zdają sobie sprawę z tego, w jakim miejscu jesteśmy i też wzięli pełną za to odpowiedzialność, nie zrzucając na nikogo tutaj dookoła. Po prostu szukali winy u siebie, że oni mogli więcej w poprzedniej rundzie zrobić i uważam, że to było naprawdę takie uczciwe i prawidłowe ich podejście. Przez to też mogli się skupić od razu na tym, żeby tę sytuację poprawić i nie szukać winy dookoła, tylko wziąć się w garści i pracować każdego dnia, żebyśmy po prostu z tego się wykaraskali - powiedział Papszun.


 




Komentarze (5)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

SEBO(L) - 37 minut temu, *.play.pl

Wypada dać wszystkim indywidualnie i jako całość jakiś choćby skromny medal za uczciwość i odwagę za to, iż nie stwierdzili, że to ktoś inny, a nie oni, upi.lił tyle meczów, zajął przedostatnie miejsce w tabeli, odpadł z PP i Ligi Konferencji.

Pewnie w przypływie tej szczerości powiedzieli sobie parę słów, spojrzeli w jedno lustro, a w tym czasie Augustyniak pokazał jaja...


... w tym lustrze.

odpowiedz
Tym - 45 minut temu, *.net.pl

Ja już pisałem raz duży plus to że trener nie siedzi na ławce i nie spaceruje koło linii bocznej tylko cały czas żyje koło linii jak trzeba to i da opr a to jest duża motywacja

odpowiedz
Trollmops marynowany z cebulką, czyli obiad syna Barnaby - 54 minuty temu, *.orange.pl

Cała Legia zawsze razem! 🔴⚪️🟢⚫️ Sztab, piłkarze, kibice i działacze! ❤️❤️❤️ Jesteśmy zjednoczeni!!! 😍😍😍

odpowiedz
kapeć - 54 minuty temu, *.multitk.pl

Prawidłowo Jędza swoje lata ma ale umie zarządzić szatnią prawdziwy kapitan❤️🤍💚 jestem tego samego zdania by był kapitanem

odpowiedz
xd - 55 minut temu, *.play.pl

mieka faja

odpowiedz
