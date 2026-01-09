Kończące się kontrakty w Legii. "Nikt nie zadeklarował chęci odejścia"

Marek Papszun - fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

Marek Papszun odniósł się także do sytuacji piłkarzy, którym w najbliższym czasie wygasają kontrakty z Legią Warszawa. Trener poinformował, że odbył rozmowy praktycznie ze wszystkimi zawodnikami i żaden z nich nie zadeklarował chęci odejścia z klubu.

REKLAMA

Dla szkoleniowca był to ważny sygnał, przeczący pojawiającym się doniesieniom medialnym. Jak podkreślił, piłkarze chcą grać w Legii i są gotowi wziąć odpowiedzialność za wcześniejsze błędy oraz trudną sytuację w tabeli. Kwestie formalne i decyzje ze strony klubu pozostają jednak poza bezpośrednimi kompetencjami trenera, dlatego konkretów w sprawie przedłużeń kontraktów należy spodziewać się dopiero po stronie zarządu.



 




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (2)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

SEBO(L) - 24 minuty temu, *.play.pl

Łaskawcy nie deklarują chęci odejścia z klubu, gdyż ciężko o dobre oferty, gdy jest się najgorszą ekipą w tabeli ( przedostatnie miejsce, ale porażka z ostatnią drużyną u siebie uzasadnia bycie jednak najgorszym) i odpada z pucharów - obu.

Co innego będąc w czubie tabeli - ooo!! Dopiero byłoby czekanie na koniec kontraktu albo propozycję nowego i dużo wyższego.

Czy łaskawcy zadeklarują pozostanie po (oby nie ) spadku z ligi, i grę za maksymalnie 10 000 złotych?
🤔😉

odpowiedz
Barnaba Jagger z Trolling Stones - 56 minut temu, *.orange.pl

Któż chciałby odejść z Raju?

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.