Kończące się kontrakty w Legii. "Nikt nie zadeklarował chęci odejścia"

Marek Papszun odniósł się także do sytuacji piłkarzy, którym w najbliższym czasie wygasają kontrakty z Legią Warszawa. Trener poinformował, że odbył rozmowy praktycznie ze wszystkimi zawodnikami i żaden z nich nie zadeklarował chęci odejścia z klubu.

Dla szkoleniowca był to ważny sygnał, przeczący pojawiającym się doniesieniom medialnym. Jak podkreślił, piłkarze chcą grać w Legii i są gotowi wziąć odpowiedzialność za wcześniejsze błędy oraz trudną sytuację w tabeli. Kwestie formalne i decyzje ze strony klubu pozostają jednak poza bezpośrednimi kompetencjami trenera, dlatego konkretów w sprawie przedłużeń kontraktów należy spodziewać się dopiero po stronie zarządu.















