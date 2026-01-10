Tenis

Julian Zięba mistrzem Polski U-14 w deblu

2025-11-04 | Julian Zięba
Bodziach
W Kozerkach odbyły się Halowe Mistrzostwa Polski do lat 14 w tenisie, w których startowało kilkoro zawodników Legii. W grze podwójnej triumfował Julian Zięba (w parze z Maciejem Szycą z Sopot Tenis Klub). W singlu Zięba odpadł w ćwierćfinale. Do półfinału debla dotarł Bartosz Nowak, ale walkę o finał wygrał Zięba z Szycą.

Wyniki legionistów w MP U-14:
I runda: Lena Zadrożna - Zuzanna Mizak (Warszawianka) 4-6, 3-6

I runda: Lila Kowal - Matylda Trzaskowska 6-1, 6-2
II runda: Lila Kowal - Natalia Skrypichayko 6-4, 3-6, 1-6

I runda: Julian Zięba - Bartosz Borowiec (Pabianicki KT) 6-1, 6-3
II runda: Julian Zięba - Stanisław Niewiadomski 6-3, 6-3
1/4 finału: Julian Zięba - Kajetan Kosiński (KSKT Szczawno-Zdrój) 1-6, 1-6

I runda: Bartosz Nowak - Krzysztof Haładyj (Legia) 4-6, 0-6

I runda: Krzysztof Haładyj - Bartosz Nowak (Legia) 6-4, 6-0
II runda: Krzysztof Haładyj - Miłosz Woźniak 0-6, 1-6

I runda: Lena Zadrożna/Mia Tomczak (Calisia) - Maria Cedro/Pola Cichoń 3-6, 6-4, 10-6
1/4 finału: Zadrożna/Tomczak - Zuzanna Mizak/Amelia Mroczek 0-6, 2-6

I runda: Lila Kowal/Marta Szeliga (MKT Stalowa Wola) - Nikola Jurukowa/Nikola Szczechowiak 6-4, 6-2
1/4 finału: Kowal/Szeliga - Amelia Adamska/Serafima Karpushkina 6-0, 6-3
1/2 finału: Kowal/Szeliga - Sonia Antczak/Karolina Pitry 2-6, 3-6

I runda: Julian Zięba/Maciej Szyca (Sopot Tenis Klub) - Krzysztof Haładyj (Legia)/Miłosz Woźniak (KS Czarni) 6-0, 6-2
1/4 finału: Zięba/Szyca - Jakub Cieciera/Kajetan Kosiński 6-2, 7-5
1/2 finału: Zięba/Szyca - Bartosz Borowiec/Bartosz Nowak 6-2, 6-1
Finał: Zięba/Szyca - Robert Grechuta/Rafał Sulejewski 6-4, 6-2

I runda: Krzysztof Haładyj (Legia)/Miłosz Woźniak (KS Czarni) - Julian Zięba (Legia)/Maciej Szyca (Sopot Tenis Klub) 0-6, 2-6

I runda: Bartosz Nowak/Bartosz Borowiec (Pabianicki KT) - Gustaw Będzia/Igor Pawlikowski 4-6, 7-5, 10-4
1/4 finału: Nowak/Borowiec - Piotr Łyżwa/Michał Szumowski 6-2, 6-1
1/2 finału: Nowak/Borowiec - Julian Zięba/Maciej Szyca 2-6, 1-6



tagi:
