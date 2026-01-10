Jasny podział ról w sztabie szkoleniowym

Marek Wasiluk odpowiadać będzie za trening indywidualny - fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com
Wraz z przyjściem Marka Papszuna na stanowisko pierwszego trenera do sztabu szkoleniowego pierwszej drużyny Legii dołączyło kilku nowych szkoleniowców. Papszun zdradził dziennikarzom jak wygląda podział zadań i ogólna struktura całego sztabu, która wykracza poza część sportową.
- W strukturze sztabu są działy: piłkarski, medyczno-motoryczny i organizacyjny. W dziale piłkarskim dziale, takim szefem jest Artur Węska i on koordynuje całość pracy sztabu. Można powiedzieć, że odpowiada za szeroko pojęty proces wspólnie ze mną oraz innymi szefami działów - jasno zakomunikował Papszun.


 


- Z takich innych głównych odpowiedzialności to: Inaki Astiz odpowiada za stałe fragmenty - ofensywne i defensywne, Marek Wasiluk odpowiada za trening indywidualny, czyli rozwój indywidualny zawodników. Łukasz Cebula jest z kolei koordynatorem działu a w raz z nim pracują Bartłomiej Kuźma i Maciej Krzymień - dodał szkoleniowiec.


LEGIOMETR - sentyment kibiców
Jak oceniasz pracę Marka Papszuna na stanowisku trenera Legii?

â„¹ï¸ Uwaga: Poniższe dane są zamrożone na dzień publikacji (10.01.2026). Aby zobaczyć najnowsze wyniki, odwiedź aktualny Legiometr.

tagi:
Komentarze (8)

Tomek - 2 minuty temu, *.vectranet.pl

W Legii chyba nie może być normalnie.Astiz od SFG 🤦 przecież od kilku sezonów to element był na dramatycznie słabym poziomie i w defensywnie i w ofensywie.Czy nikt tego nie widzi że ten facet nie nadaje się do tego.

odpowiedz
Astiz - 16 minut temu, *.192.157

Jest chyba trener od tego - jak NIE wykonywać SFG

odpowiedz
Grzesiek85 - 35 minut temu, *.play.pl

Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść.
Rozrośnięty do granic absurdu sztab i kierownicze stanowiska to rak, który toczy naszą Legię od lat, coraz bardziej i bardziej. A jakości piłkarskiej z roku na rok coraz mniej.
Jeszcze płyniemy, ale kra nad nami zamarza

odpowiedz
Kaktus - 45 minut temu, *.centertel.pl

Astiz za stałe fragmenty gry... Od lat mamy z tym problem i to zarówno w ataku jak i w obronie.
W związku z tym nie należy nic zmieniać... 😤

odpowiedz
Mic - 55 minut temu, *.orange.pl

Można lubić, szanować i doceniać pracę Inakiego, ale zabierzcie mu SFG, którymi zajmuje się od lat. Efekt w postaci goli żaden, a po różnych i autach tracimy mnóstwo.

odpowiedz
asdd - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Węska koordynuje, Cebula koordynuje, Kuźma i Krzymien pomagają koordynowac. Do tego koordynuje to wszystko Papszun, a jego koordynują Bobić i Żewłakow. Wszystko koordynuje Herra mogący od niedawna koordynowac więcej a nadkoordynatorem oczywiście Mioduski.
Teraz trzeba zatrudnić kogoś od roboty i biegania.

odpowiedz
Kokosz - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Nie rozumiem po co tam Astiz?
Pokazał że na trenera się nie nadaje, z tego co mówił to też nie ma takich ambicji. Po co nam człowiek, który nie chce się rozwijać i niewiele nam daje?
No chyba, że na „ucho prezesa”…

odpowiedz
SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.play.pl

- gdzie jest nasz sławetny Trener Od Snu ?
- Astiz tak odpowiada za SFG, że jak dużo goli traciliśmy po nich od kilku sezonów ,tak tracimy nadal. I jak nie strzelaliśmy, tak nie strzelamy. Niech odpowie raczej dlaczego, a nie nadal "uczy" ich wykonywać i bronić.
- Wasiluk może odpowiadać za rozwój obrońców- OK. Ale np. za napastników, Rajovicia i Colaka? 🤔 ?
Też może. Niczego ich nie nauczy, a na treningach będzie i tak dla nich zaporą nie do przejścia 🤣🤣

odpowiedz
