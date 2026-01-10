Jasny podział ról w sztabie szkoleniowym

- W strukturze sztabu są działy: piłkarski, medyczno-motoryczny i organizacyjny. W dziale piłkarskim dziale, takim szefem jest Artur Węska i on koordynuje całość pracy sztabu. Można powiedzieć, że odpowiada za szeroko pojęty proces wspólnie ze mną oraz innymi szefami działów - jasno zakomunikował Papszun.
- Z takich innych głównych odpowiedzialności to: Inaki Astiz odpowiada za stałe fragmenty - ofensywne i defensywne, Marek Wasiluk odpowiada za trening indywidualny, czyli rozwój indywidualny zawodników. Łukasz Cebula jest z kolei koordynatorem działu a w raz z nim pracują Bartłomiej Kuźma i Maciej Krzymień - dodał szkoleniowiec.