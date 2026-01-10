Kadra Legii na zgrupowanie w Hiszpanii

Jan Bienduga (17 l.) Gabriel Kobylak (23 l.) Kacper Tobiasz (23 l.) Obrońcy (9): Artur Jędrzejczyk (38 l.) Patryk Kun (30 l.) Radovan Pankov (30 l.) Kamil Piątkowski (25 l.) Arkadiusz Reca (30 l.) Rúben Vinagre (26 l.) Petar Stojanović (30 l.) Paweł Wszołek (33 l.) Jan Leszczyński (18 l.) Pomocnicy (12): Rafał Augustyniak (32 l.) Wahan Biczachczjan (26 l.) Kacper Chodyna (26 l.) Claude Gonçalves (31 l.) Juergen Elitim (26 l.) Henrique Arreiol (20 l.) Bartosz Kapustka (29 l.) Samuel Kovacik (18 l.) Damian Szymański (30 l.) Wojciech Urbański (20 l.) Kacper Urbański (21 l.) Jakub Żewłakow (19 l.) Napastnicy (3): Antonio Čolak (32 l.) Ermal Krasniqi (27 l.) Mileta Rajović (26 l.) Steve Kapuadi dotrze do Hiszpanii 14 stycznia, natomiast Jean-Pierre Nsame poleci z drużyną, ale będzie przygotowywał się indywidualnie.

Tak jak wspominaliśmy, w kadrze znalazł się 17-letni bramkarz Jan Bienduga oraz Samuel Kovacik. Z drużyną poleci także Jean-Pierre Nsame, który będzie jednak przygotowywał się indywidualnie.

W sobotę piłkarze Legii Warszawa polecą na 14-dniowe zgrupowanie do Mijas. Trener Marek Papszun zabiera do Hiszpanii 30 zawodników.

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Mateusz z Gór - 7 minut temu, *.33.181 Skład węgla i papy. Tu trzeba 3/4 kadry wymienić! odpowiedz

Piczka - 9 minut temu, *.137.19 Co z Mendezem Dziubińskim ??? 20 lat ma chłopak i nadal bedzie podawał piłki Tobiaszowi na rozgrzewce? O co chodzi?? odpowiedz

geds - 12 minut temu, *.play-internet.pl Kraśnik stał się raptem napastnikiem żeby jakoś to wyglądało? odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.