Kadra Legii na zgrupowanie w Hiszpanii

W sobotę piłkarze Legii Warszawa polecą na 14-dniowe zgrupowanie do Mijas. Trener Marek Papszun zabiera do Hiszpanii 30 zawodników. 

Tak jak wspominaliśmy, w kadrze znalazł się 17-letni bramkarz Jan Bienduga oraz Samuel Kovacik. Z drużyną poleci także Jean-Pierre Nsame, który będzie jednak przygotowywał się indywidualnie. 


 


Kadra na zgrupowanie: 

Bramkarze (4):
Wojciech Banasik (19 l.)

Jan Bienduga (17 l.)
Gabriel Kobylak (23 l.)
Kacper Tobiasz (23 l.)

Obrońcy (9):
Artur Jędrzejczyk (38 l.)
Patryk Kun (30 l.)
Radovan Pankov (30 l.)
Kamil Piątkowski (25 l.)
Arkadiusz Reca (30 l.)
Rúben Vinagre (26 l.)
Petar Stojanović (30 l.)
Paweł Wszołek (33 l.)
Jan Leszczyński (18 l.)

Pomocnicy (12):
Rafał Augustyniak (32 l.)
Wahan Biczachczjan (26 l.)
Kacper Chodyna (26 l.)
Claude Gonçalves (31 l.)
Juergen Elitim (26 l.)
Henrique Arreiol (20 l.)
Bartosz Kapustka (29 l.)
Samuel Kovacik (18 l.)
Damian Szymański (30 l.)
Wojciech Urbański (20 l.)
Kacper Urbański (21 l.)
Jakub Żewłakow (19 l.)

Napastnicy (3):
Antonio Čolak (32 l.)
Ermal Krasniqi (27 l.)
Mileta Rajović (26 l.)

Steve Kapuadi dotrze do Hiszpanii 14 stycznia, natomiast Jean-Pierre Nsame poleci z drużyną, ale będzie przygotowywał się indywidualnie. 




Komentarze (3)

Mateusz z Gór - 7 minut temu, *.33.181

Skład węgla i papy. Tu trzeba 3/4 kadry wymienić!

odpowiedz
Piczka - 9 minut temu, *.137.19

Co z Mendezem Dziubińskim ??? 20 lat ma chłopak i nadal bedzie podawał piłki Tobiaszowi na rozgrzewce? O co chodzi??

odpowiedz
geds - 12 minut temu, *.play-internet.pl

Kraśnik stał się raptem napastnikiem żeby jakoś to wyglądało?

odpowiedz
