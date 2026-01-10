Łyżwiarstwo

Złoto ME Marka Kani w sprincie drużynowym

Marek Kania (pierwszy z lewej) - fot. pzls.pl
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

Dziś w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się rywalizacja w sprincie drużynowym Mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim. Polacy w składzie: Marek Kania, Piotr Michalski i Szymon Wojtakowski wywalczyli złoty medal. Biało-czerwoni wygrali wyścig (z czasem 1:20.229 min.) w parze z Węgrami i póniej musieli czekać na wyniki kolejnych startów. Ostatecznie biało-czerwoni wyprzedzili Holendrów o 0,02 sekundy. Trzecie miejsce zajęli Norwegowie.

REKLAMA

- Emocje były bardzo duże. Wiedzieliśmy, że osiągnęliśmy dobry czas, ale nie byliśmy pewni, czy to wystarczy do złota. Holendrzy i Norwegowie ruszyli lepiej niż my, ale wszystko się zmieniało. Do końca była niewiadoma - mówił Marek Kania.


W piątkowy wieczór Marek Kania zajął szóste miejsce w wyścigu na 1000 metrów, z wynikiem 1:10.060 min. W niedzielę legionista startować będzie na swoim koronnym dystansie - 500 metrów. - Fajnie by było powtórzyć  sukces sprzed dwóch lat z Heerenveen. Szansa jest, ale zobaczymy, jak pójdzie z wykonaniem. Jestem w dyspozycji, żeby to zrobić, i zrobię wszystko, żeby tak było - dodał legionista.

Wyniki na 1000m:
1. Damian Żurek 1:08.552 min.
2. Tim Prins (Holandia) 1:09.356 min.
3. Marten Liiv (Estonia) 1:09.610 min.
4. Merijn Scheperkamp (Holandia) 1:09.660 min.
5. Piotr Michalski 1:09.795 min.
6. Marek Kania 1:10.060 min.
7. Daniele Di Stefano (Włochy) 1:10.118 min.
8. Moritz Klein (Niemcy) 1:10.253 min.
9. Stefan Emele (Niemcy) 1:10.338 min.
10. Mathian Voste (Belgia) 1:10.517 min.


Marek Kania


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.