Wyniki 15. kolejki PLK: Półmetek za nami

Za nami 15. kolejka Orlen Basket Ligi. Liderami pierwszej części sezonu są Arka Gdynia oraz Śląsk Wrocław. Ekipa z Pomorza pokonała Twarde Pierniki Toruń a wrocławianie rozbili Miasto Szkła Krosno. W najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu Legia Warszawa uległa w Szczecinie. Emocji nie brakowało również w Lublinie, gdzie Start okazał się lepszy od MKS Dąbrowa Górnicza.
Wyniki 15. kolejki:GTK Gliwice 73-85 (14-16, 22-23, 11-25, 26-21) Czarni Słupsk
Arka Gdynia 94-86 (23-29, 30-17, 24-22, 17-18) Twarde Pierniki Toruń
Trefl Sopot 83-74 (19-18, 10-24, 31-21, 23-11) Anwil Włocławek
Start Lublin 81-78 (23-21, 21-27, 18-15, 19-15) MKS Dąbrowa Górnicza
King Szczecin 83-81 (25-23, 19-15, 19-25, 20-18) Legia Warszawa
Górnik Wałbrzych 80-72 (22-25, 21-18, 21-13, 16-16) Stal Ostrów Wielkopolski
Dziki Warszawa 98-86 (24-21, 29-23, 22-21, 23-21) Zastal Zielona Góra
Śląsk Wrocław 89-60 (35-14, 19-11, 16-20, 19-15) Miasto Szkła Krosno