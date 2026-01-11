Budowanie formy pod hiszpańskim niebem. Legia rozpoczęła obóz w Mijas

Rozpoczęło się zgrupowanie Legii Warszawa w hiszpańskim Mijas. "Wojskowi" zamieszkali w hotelu La Cala Golf Resort i pozostaną tam do 23 stycznia, a w trakcie pobytu rozegrają pięć meczów sparingowych.

Już od pierwszych godzin w Andaluzji widać, że drużyna trafiła w idealne warunki do pracy. Ponad 15 stopni Celsjusza, bezchmurne niebo, lekkie podmuchy wiatru i mocne, południowe słońce stworzyły scenerię sprzyjającą zarówno budowaniu formy fizycznej, jak i odbudowie atmosfery po trudnej jesieni.



Legia dotarła na miejsce w sobotę tuż przed północą. Przed jedynym niedzielnym treningiem na boisku zawodnicy spotkali się ze szkoleniowcami w hotelu, a kilka minut po godz. 11 autokarem wyruszyli na boisko położone pośród malowniczych wzgórz w okolicach Mijas, w regionie słynącym z rozległych pól golfowych.





MIjas. Pierwszy słoneczny trening - 1. dzień - Woytek / 55 zdjęć













Pierwsza część zajęć odbyła się w siłowni usytuowanej pod namiotem tuż przy murawie. Przez 20 minut nad całością pracy motorycznej czuwali, wraz ze swoim zespołem, Bartosz Bibrowicz i Michał Garnys. Następnie zawodnicy wyszli na boisko, gdzie po rozgrzewce z taśmami i elementami biegowymi – przeszli do pracy z piłkami.



Jedną z nowości wprowadzonych przez Marka Papszuna jest aktywny udział całego sztabu w pierwszej części ćwiczeń z futbolówkami. W gierkach nie uczestniczą wyłącznie asystenci z piłkarską przeszłością, ale również fizjoterapeuci. Wszyscy zakładają korki i wspólnie z zawodnikami biorą udział w zadaniach, co nie tylko uatrakcyjnia trening, lecz także sprzyja integracji całej grupy.





fot. Woytek / Legionisci.com

Jednym z punktów boiskowej jednostki były gierki czterech zespołów na małe bramki. Rywalizacja była zacięta, a o końcowym zwycięstwie decydowała seria rzutów karnych, w której lepsi okazali się zawodnicy z drużyny dowodzonej przez Artura Jędrzejczyka i Bartosza Kapustkę. Ostatnią częścią zajęć była taktyka.



Indywidualnie, przy linii bocznej oraz w siłowni, pracował Jean-Pierre Nsame, który stopniowo zwiększa obciążenia. Prewencyjnie w masce treningowej ćwiczył Mileta Rajović, który doznał stłuczenia nosa podczas jednych z zajęć.







O godzinie 13 trening dobiegł końca. Była to jedyna boiskowa jednostka zaplanowana na niedzielę – popołudnie piłkarze poświęcą na aktywności i odprawy w hotelu. Wraz z drużyną do Hiszpanii przylecieli Fredi Bobić i Michał Żewłakow, którzy odpowiadają za pion sportowy w stołecznym klubie. Obaj przyglądali się niedzielnemu treningowi.



Już w poniedziałek Legia rozegra pierwszy sparing na hiszpańskiej ziemi. O godzinie 16 w Banús Football Center w Marbelli zmierzy się z węgierskim Puskás Akadémia FC. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej relacji L!VE.





Plan sparingów w Hiszpanii:

12.01, godz. 16:00 – Legia Warszawa – Puskás Akadémia FC

16.01, godz. 11:30 – Legia Warszawa – Sigma Ołomuniec

19.01, godz. 16:00 – Legia Warszawa – Polissia Żytomierz

22.01, godz. 11:00 – Legia Warszawa – Sparta Praga

22.01, godz. 14:00 – Legia Warszawa – Sparta Praga

