Budowanie formy pod hiszpańskim niebem. Legia rozpoczęła obóz w Mijas

Kacper Urbański i Kamil Piątkowski walczą o piłkę - fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

Rozpoczęło się zgrupowanie Legii Warszawa w hiszpańskim Mijas. "Wojskowi" zamieszkali w hotelu La Cala Golf Resort i pozostaną tam do 23 stycznia, a w trakcie pobytu rozegrają pięć meczów sparingowych.

Już od pierwszych godzin w Andaluzji widać, że drużyna trafiła w idealne warunki do pracy. Ponad 15 stopni Celsjusza, bezchmurne niebo, lekkie podmuchy wiatru i mocne, południowe słońce stworzyły scenerię sprzyjającą zarówno budowaniu formy fizycznej, jak i odbudowie atmosfery po trudnej jesieni.

Legia dotarła na miejsce w sobotę tuż przed północą. Przed jedynym niedzielnym treningiem na boisku zawodnicy spotkali się ze szkoleniowcami w hotelu, a kilka minut po godz. 11 autokarem wyruszyli na boisko położone pośród malowniczych wzgórz w okolicach Mijas, w regionie słynącym z rozległych pól golfowych.


MIjas. Pierwszy słoneczny trening - 1. dzień - Woytek / 55 zdjęć 


 


Pierwsza część zajęć odbyła się w siłowni usytuowanej pod namiotem tuż przy murawie. Przez 20 minut nad całością pracy motorycznej czuwali, wraz ze swoim zespołem,  Bartosz Bibrowicz i Michał Garnys. Następnie zawodnicy wyszli na boisko, gdzie po rozgrzewce z  taśmami i elementami biegowymi – przeszli do pracy z piłkami.

Jedną z nowości wprowadzonych przez Marka Papszuna jest aktywny udział całego sztabu w pierwszej części ćwiczeń z futbolówkami. W gierkach nie uczestniczą wyłącznie asystenci z piłkarską przeszłością, ale również fizjoterapeuci. Wszyscy zakładają korki i wspólnie z zawodnikami biorą udział w zadaniach, co nie tylko uatrakcyjnia trening, lecz także sprzyja integracji całej grupy.


zgrupowanie Mijas trening Marek Papszun
fot. Woytek / Legionisci.com

Jednym z punktów boiskowej jednostki były gierki czterech zespołów na małe bramki. Rywalizacja była zacięta, a o końcowym zwycięstwie decydowała seria rzutów karnych, w której lepsi okazali się zawodnicy z drużyny dowodzonej przez Artura Jędrzejczyka i Bartosza Kapustkę. Ostatnią częścią zajęć była taktyka.

Indywidualnie, przy linii bocznej oraz w siłowni, pracował Jean-Pierre Nsame, który stopniowo zwiększa obciążenia. Prewencyjnie w masce treningowej ćwiczył Mileta Rajović, który doznał stłuczenia nosa podczas jednych z zajęć.


O godzinie 13 trening dobiegł końca. Była to jedyna boiskowa jednostka zaplanowana na niedzielę – popołudnie piłkarze poświęcą na aktywności i odprawy w hotelu. Wraz z drużyną do Hiszpanii przylecieli Fredi Bobić i Michał Żewłakow, którzy odpowiadają za pion sportowy w stołecznym klubie. Obaj przyglądali się niedzielnemu treningowi.

Już w poniedziałek Legia rozegra pierwszy sparing na hiszpańskiej ziemi. O godzinie 16 w Banús Football Center w Marbelli zmierzy się z węgierskim Puskás Akadémia FC. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej relacji L!VE.

Plan sparingów w Hiszpanii:

12.01, godz. 16:00 – Legia Warszawa – Puskás Akadémia FC
16.01, godz. 11:30 – Legia Warszawa – Sigma Ołomuniec
19.01, godz. 16:00 – Legia Warszawa – Polissia Żytomierz
22.01, godz. 11:00 – Legia Warszawa – Sparta Praga
22.01, godz. 14:00 – Legia Warszawa – Sparta Praga


tagi:
Komentarze (17)

Osioł Barnaba - 6 minut temu, *.orange.pl

Jak to mawiał mój ulubiony sportowiec Adam Małysz - cierpliwy to i kamień ugotuje. Dlatego walczyć, trenować Warszawa musi panować! 💪💪💪💪💪

odpowiedz
Maciek z k(L)anu - 8 minut temu, *.play.pl

Parodia. Polecieli na 15°C a wrócą na -10 i co im da ten obóz oprócz 100% przeziębienia? Nic! Pobiegają sobie na trawce zamiast biegać teraz po błocie i śniegu. Nikt w tym klubie nie myśli.

odpowiedz
Egon - 37 minut temu, *.104.12

Bobic robi atmosferę i sznapsika polewa. Jest potrzebny!

odpowiedz
Bronek 49 - 37 minut temu, *.vectranet.pl

A po co tam dyrektorzy sportowi niech oni szukają wzmocnień do drużyny a nie robią sobie wycieczki

odpowiedz
Piczka - 39 minut temu, *.33.7

Na chooy tam ten Bobic parodysta??

odpowiedz
Grzesiek - 46 minut temu, *.play.pl

Chciałbym mieć taką pracę. Szkoda że sami piłkarze tego wystarczająco nie doceniają.

odpowiedz
Pawełek - 49 minut temu, *.vectranet.pl

Co tam robi ten sabotażysta Bobić? Poza tym to ważne, że jest Bimbrowicz ;-)

odpowiedz
Lupus - 50 minut temu, *.centertel.pl

Ten cały Fredi miał odejść, a pęta się za drużyną jak smród za wojskiem😁

odpowiedz
Daniel - 51 minut temu, *.centertel.pl

To jak tam w końcu w Banus Football Center czy Marbella Football Center mają być sparingi? Bo są dwie trochę sprzeczne informacje w obiegu

odpowiedz
Rysio - 16 minut temu, *.play-internet.pl

@Daniel: a co to za różnica 😂

odpowiedz
tomiacab - 58 minut temu, *.centertel.pl

Mam wrażenie że nastapiło jakieś uspienie Markiem Papszunem, ale warto zwrócić uwagę, ze nic sie nie zmieniło tak naprawdę. Obóz trwa, transferów nie ma. Znów będą napastnika ściagać tak jak Szkurina rok temu? W sumie nie ma pucharów to się nie spieszą. Puchary były i też nie zdążyli ze zgłoszeniem zawodnika do rozgrywek.

odpowiedz
GARGAMEL1982 - 59 minut temu, *.orange.pl

Szukający klubu Czurlinov ma ofertę z Legii a nowym napastnikiem i ty uwaga hit będzie wypożyczony z Norwich Crnac

odpowiedz
Znawca - 6 minut temu, *.interkam.pl

@GARGAMEL1982: Crnac był pozrywany chyba ostatnio.Ścięgno Achillesa leczył lub w kolanie,nie pamiętam.Anglicy go już nie chcą,uważając za najmniej produktywnego zawodnika z przedniej formacji.Na odbudowę to do nas.No jasne!😁

odpowiedz
Mentos - 59 minut temu, *.110.18

Wygrzewają jajca w Hiszpanii zamiast biegać po górach w śniegu z plecakami, dźwigać kłody drewna i pić wodę ze strumienia. Nagroda za jakże efektowną rundę. Niewiarygodny skandal.

odpowiedz
Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Walczyć, trenować👍💪

odpowiedz
Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl

Papszun powiedział że Bobik i Żewłakow odpowiadają za transfery w TYM okienku.
Mam nadzieję że to oznacza że w kolejnym już nie.

odpowiedz
Barnaba Jagger z Trolling Stones - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Który piłkarz będzie sterowany tym PADem na zdjęciu?

odpowiedz
