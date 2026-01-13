Legia poznała rywali w PP

Rozlosowano pary turnieju finałowego o Puchar Polski w koszykówce, który rozegrany zostanie w dniach 19-22 lutego w Arenie Sosnowiec.
W ćwierćfinale rozgrywek rywalem Legii Warszawa będzie Trefl Sopot. Mecz odbędzie się 19 lutego. W przypadku awansu w kolejnej rundzie legioniści zagrają ze zwycięzcą pary Arka Gdynia - Górnik Wałbrzych.
W tym roku o Puchar Polski zagrają: Śląsk Wrocław, Arka Gdynia, Trefl Sopot, King Szczecin, Legia Warszawa, Górnik Wałbrzych, Zastal Zielona Góra oraz Dziki Warszawa.
Terminarz:
Ćwierćfinały:
19.02. (CZ) g. 18:00 - Trefl Sopot - Legia Warszawa
19.02. (CZ) g. 20:30 - Arka Gdynia - Górnik Wałbrzych
20.02. (PT) g. 18:00 - Śląsk Wrocław - Dziki Warszawa
20.02. (PT) g. 20:30 - King Szczecin - Zastal Zielona Góra
Półfinały:
21.02. (SO) g. 15:00 - Trefl Sopot / Legia Warszawa - Arka Gdynia / Górnik Wałbrzych
21.02. (SO) g. 19:00 - Śląsk Wrocław / Dziki Warszawa - King Szczecin / Zastal Zielona Góra
Finał:
22.02. (ND) 17:30