W meczu 16. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa wygrali na wyjeździe z ostatnim w tabeli Miastem Szkła Krosno 94-87.
Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 23 stycznia o godzinie 20:15 ze Startem Lublin.
PLK: Miasto Szkła Krosno 87-94 Legia Warszawa
Kwarty: 14-15, 13-29, 23-24, 37-26
Miasto Szkła Krosno
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|J. Góreńczyk
|2:60
|0
|0/2 (0%)
|0/2 (0%)
|0
|1
|1
|3
|C. Jackson Iii
|24:28
|15
|6/12 (50%)
|3/6 (50%)
|3/6 (50%)
|1
|7
|4
|7
|J. Hensley
|11:03
|1
|0/5 (0%)
|0/4 (0%)
|0/1 (0%)
|1/2 (50%)
|2
|0
|0
|11
|L. Bockler
|23:17
|12
|3/5 (60%)
|1/1 (100%)
|2/4 (50%)
|4/4 (100%)
|3
|1
|1
|12
|M. Jankowski
|24:29
|11
|4/6 (66%)
|2/2 (100%)
|2/4 (50%)
|1/1 (100%)
|1
|2
|3
|13
|C. Chruściel
|0:00
|0
|0
|0
|0
|15
|J. Hamilton
|29:44
|21
|5/9 (55%)
|2/4 (50%)
|3/5 (60%)
|8/12 (66%)
|9
|2
|3
|24
|H. Łałak
|20:13
|5
|2/7 (28%)
|2/4 (50%)
|0/3 (0%)
|1/1 (100%)
|1
|4
|4
|25
|J. Wójcik
|32:06
|12
|5/8 (62%)
|5/8 (62%)
|2/5 (40%)
|10
|0
|3
|39
|M. Laksa
|24:08
|8
|3/6 (50%)
|1/2 (50%)
|2/4 (50%)
|2
|2
|3
|77
|M. Chrabota
|7:32
|2
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|0/2 (0%)
|0
|0
|1
|Suma
|87
|29/61 (47%)
|17/32 (53%)
|12/29 (41%)
|17/27 (62%)
|33
|19
|23
Trener: Maroš Kovačik
Legia Warszawa
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|J. Graves
|33:48
|25
|8/16 (50%)
|5/7 (71%)
|3/9 (33%)
|6/7 (85%)
|3
|5
|1
|1
|B. Czapla
|13:50
|3
|1/5 (20%)
|0/1 (0%)
|1/4 (25%)
|0
|1
|3
|2
|D. Niedziałkowski
|0:00
|0
|0
|0
|0
|3
|A. Pluta
|32:22
|16
|6/12 (50%)
|3/5 (60%)
|3/7 (42%)
|1/1 (100%)
|1
|8
|0
|5
|W. Tomaszewski
|24:39
|11
|2/4 (50%)
|1/2 (50%)
|1/2 (50%)
|6/8 (75%)
|2
|2
|1
|15
|O. Siliņš
|0:00
|0
|0
|0
|0
|25
|R. Thompson
|31:22
|11
|3/5 (60%)
|1/2 (50%)
|2/3 (66%)
|3/6 (50%)
|13
|0
|2
|32
|M. Wilczek
|21:01
|5
|1/3 (33%)
|1/3 (33%)
|2/2 (100%)
|2
|0
|1
|40
|S. Hunter
|18:46
|12
|6/7 (85%)
|6/7 (85%)
|6
|1
|5
|42
|C. Ponsar
|24:12
|11
|2/6 (33%)
|2/5 (40%)
|0/1 (0%)
|7/7 (100%)
|4
|2
|5
|Suma
|94
|29/58 (50%)
|18/29 (62%)
|11/29 (37%)
|25/31 (80%)
|36
|19
|18
Trener: Heiko Rannula
Komisarz: Zbigniew Błażkowski
Sędziowie: Wojciech Liszka, Bogna Podkowińska, Mariusz Nawrocki
Centrum informacji o koszykarskiej Legii