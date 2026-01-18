Koszykówka

Miasto Szkła Krosno 87-94 Legia Warszawa

fot. Maciek Gronau
Redakcja
Legionisci.com Legionisci.com

W meczu 16. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa wygrali na wyjeździe z ostatnim w tabeli Miastem Szkła Krosno 94-87.

REKLAMA

Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 23 stycznia o godzinie 20:15 ze Startem Lublin. 


 


PLK: Miasto Szkła Krosno 87-94 Legia Warszawa
Kwarty: 14-15, 13-29, 23-24, 37-26

Miasto Szkła Krosno

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0J. Góreńczyk2:6000/2 (0%)0/2 (0%)011
3C. Jackson Iii24:28156/12 (50%)3/6 (50%)3/6 (50%)174
7J. Hensley11:0310/5 (0%)0/4 (0%)0/1 (0%)1/2 (50%)200
11L. Bockler23:17123/5 (60%)1/1 (100%)2/4 (50%)4/4 (100%)311
12M. Jankowski24:29114/6 (66%)2/2 (100%)2/4 (50%)1/1 (100%)123
13C. Chruściel0:000000
15J. Hamilton29:44215/9 (55%)2/4 (50%)3/5 (60%)8/12 (66%)923
24H. Łałak20:1352/7 (28%)2/4 (50%)0/3 (0%)1/1 (100%)144
25J. Wójcik32:06125/8 (62%)5/8 (62%)2/5 (40%)1003
39M. Laksa24:0883/6 (50%)1/2 (50%)2/4 (50%)223
77M. Chrabota7:3221/1 (100%)1/1 (100%)0/2 (0%)001
Suma8729/61 (47%)17/32 (53%)12/29 (41%)17/27 (62%)331923

Trener: Maroš Kovačik

Legia Warszawa

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0J. Graves33:48258/16 (50%)5/7 (71%)3/9 (33%)6/7 (85%)351
1B. Czapla13:5031/5 (20%)0/1 (0%)1/4 (25%)013
2D. Niedziałkowski0:000000
3A. Pluta32:22166/12 (50%)3/5 (60%)3/7 (42%)1/1 (100%)180
5W. Tomaszewski24:39112/4 (50%)1/2 (50%)1/2 (50%)6/8 (75%)221
15O. Siliņš0:000000
25R. Thompson31:22113/5 (60%)1/2 (50%)2/3 (66%)3/6 (50%)1302
32M. Wilczek21:0151/3 (33%)1/3 (33%)2/2 (100%)201
40S. Hunter18:46126/7 (85%)6/7 (85%)615
42C. Ponsar24:12112/6 (33%)2/5 (40%)0/1 (0%)7/7 (100%)425
Suma9429/58 (50%)18/29 (62%)11/29 (37%)25/31 (80%)361918

Trener: Heiko Rannula

Komisarz: Zbigniew Błażkowski
Sędziowie: Wojciech Liszka, Bogna Podkowińska, Mariusz Nawrocki


Centrum informacji o koszykarskiej Legii




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.