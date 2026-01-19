Wyniki 16. kolejki PLK: Zwycięstwa faworytów

16. kolejka Orlen Basket Ligi nie obfitowała w niespodzianki, co nie znaczy, że brakowało emocji. Śląsk Wrocław wydarł zwycięstwo Dzikom wygrywając jednym punktem. Arka Gdynia pokonała gładko Czarnych Słupsk. W Sopocie Trefl toczył zacięte boje z Zastalą, żeby ostatecznie cieszyć się z pokonania rywali. Swoje zrobił King Szczecin okazując wyższość nad Startem Lublin. Natomiast w Krośnie Legia wypracowała sobie przewagę w pierwszej części meczu, która pozwoliła dowieźć wygraną do końcowej syreny.

Wyniki 16. kolejki:

MKS Dąbrowa Górnicza 82-73 (18-18, 26-18, 16-23, 30-20) Twarde Pierniki Toruń

Dziki Warszawa 81-82 (22-31, 27-20, 19-14, 13-17) Śląsk Wrocław

Trefl Sopot 78-75 (22-22, 22-15, 15-26, 19-12) Zastal Zielona Góra

Górnik Wałbrzych 61-86 (10-25, 20-21, 16-20, 15-20) Anwil Włocławek

Czarni Słupsk 76-90 (26-19, 14-23, 15-33, 21-15) Arka Gdynia

King Szczecin 81-75 (22-13, 23-30, 14-19, 22-13) Start Lublin

Miasto Szkła Krosno 87-94 (14-15, 13-29, 23-24, 37-26) Legia Warszawa

GTK Gliwice 73-76 (21-18, 12-20, 22-19, 18-19) Stal Ostrów Wielkopolski


Terminarz i wyniki PLK

Tabela PLK




