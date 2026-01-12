Transfery

Otto Hindrich może trafić do Legii

fot. Woytek / Legionisci.com
źródło: goal.pl

Legia Warszawa szuka bramkarza, aby wzmocnić rywalizację na tej pozycji i zabezpieczyć na wypadek odejścia jednego z obecnych golkiperów. 

REKLAMA

Jak informuje goal.pl, w kręgu zainteresowań stołecznego klubu znalazł się Otto Hindrich. 23-latek jest obecnie zawodnikiem CFR Cluj.


 

Hindrich ma na koncie dwa tytuły mistrza Rumunii i jeden krajowy puchar. Ostatnie miesiące są bardzo udane w jego wykonaniu. Interesują się nim kluby z kilku krajów, między innymi z Niemiec i Węgier. Jego kontrakt z CFR Cluj obowiązuje do lata 2028 roku.


Otto Hindrich

ur. 5.08.2002 Kluż-Napoka (Rumunia)

wzrost: 193 cm

pozycja: bramkarz

obecny klub: CFR Cluj

kontrakt do: 30.06.2028


Zawodnik posiada również obywatelstwo węgierskie. 





tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (5)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Znawca - 20 minut temu, *.interkam.pl

To ten co puścił 7 sztuk z Hacken?🤔

odpowiedz
SEBO(L) - 31 minut temu, *.centertel.pl

Europejczyk, całkiem wysoki, dobrze czujący się w grze tyłem do bramki...😉

Królem strzelców na pewno nie będzie, ale może da kilka punktów...

odpowiedz
sixx - 31 minut temu, *.224.98

Już za chwilę: nie dla Legii 😂 Mioduski, patrz co na rynku transferowym robi taki Widzew. Wynocha szkodniku z tego klubu!

odpowiedz
Mateusz z Gór - 41 minut temu, *.orange.pl

Jordanescu już żałuje, że odszedł. Będą wzmocnienia i to z jakiej ligi! 💪

odpowiedz
Znawca - 29 minut temu, *.246.25

@Mateusz z Gór: Karuzela transferowa rozkręca się! 😁

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.