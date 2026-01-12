Otto Hindrich może trafić do Legii

Legia Warszawa szuka bramkarza, aby wzmocnić rywalizację na tej pozycji i zabezpieczyć na wypadek odejścia jednego z obecnych golkiperów.

REKLAMA

Jak informuje goal.pl, w kręgu zainteresowań stołecznego klubu znalazł się Otto Hindrich. 23-latek jest obecnie zawodnikiem CFR Cluj.









Hindrich ma na koncie dwa tytuły mistrza Rumunii i jeden krajowy puchar. Ostatnie miesiące są bardzo udane w jego wykonaniu. Interesują się nim kluby z kilku krajów, między innymi z Niemiec i Węgier. Jego kontrakt z CFR Cluj obowiązuje do lata 2028 roku.





Otto Hindrich

ur. 5.08.2002 Kluż-Napoka (Rumunia)

wzrost: 193 cm

pozycja: bramkarz

obecny klub: CFR Cluj

kontrakt do: 30.06.2028





Zawodnik posiada również obywatelstwo węgierskie.







