Goncalves dostał wolną rękę na szukanie nowego klubu

W kadrze meczowej na towarzyskie spotkanie z Puskas Akademią FC zabrakło m.in. Claude'a Goncalvesa. Trener Marek Papszun w wypowiedzi pomeczowej rozwiał wszelkie wątpliwości odnośnie nieobecności pomocnika. Portugalczyk nie widnieje w planach nowego szkoleniowca, ma małe szanse na wywalczenie miejsca w składzie i otrzymał wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu.

- Wszyscy zawodnicy grają po równo, oprócz Claude'a Goncalvesa. Jego sytuacja jest trudna. Mamy nadmiar środkowych pomocników i na dziś trudno będzie mu wywalczyć miejsce w składzie. Gramy tylko na jednym froncie i na pewnych pozycjach mamy za dużo zawodników. Tym bardziej, że zmieniliśmy system gry i funkcjonowanie pewnych graczy na boisku (...) Claude ma więc wolną rękę, by znaleźć sobie nowy klub - tłumaczył podjętą decyzję trener Papszun.













Claude Goncalves został ogłoszony graczem Legii w czerwcu 2024 roku, choć warszawski klub starał się o jego pozyskanie już parę miesięcy wcześniej. Do Warszawy trafił za darmo po wygaśnięciu kontraktu z Łudogorcem Razgrad. Portugalczyk nigdy nie stał się jednak kluczową postacią zespołu. Dotychczas w barwach stołecznej drużyny rozegrał 45 meczów, w których zdobył 2 bramki i zanotował 4 asysty. Z Legią sięgnął po Puchar Polski.







