Gramy z WOŚP: Kolacja z koszykarzami Legii

Jak co roku, koszykarska Legia gra z WOŚP razem z Tramwajami Warszawskimi. Tak jak w poprzednich latach możecie wylicytować, w szczytnym celu, kolację z koszykarzami naszego klubu w zabytkowym tramwaju.

REKLAMA

Możesz wylicytować wyjątkową kolację w towarzystwie Michała Kolendy - kapitana koszykarskiej Legii Warszawa oraz Andrzeja Pluty, rozgrywającego Legii i reprezentanta Polski na EuroBaskecie 2025. To wyjątkowa okazja, by porozmawiać o baskecie z kluczowymi zawodnikami drużyny, która sięgnęła po tytuł Mistrza Polski w sezonie 2024/2025. Usłyszysz o kulisach mistrzowskiego sezonu, wyzwaniach na parkiecie i amosferze jaka towarzyszyła Legii w drodze na szczyt.



Kolacja odbędzie się w unikalnym, zmodernizowanym wagonie 105N, funkcjonującym jako Warszawski Tramwaj Promocyjny. Został on przygotowany na wyjątkowe wydarzenia, jak właśnie oferowana przez Tramwaje Warszawskie kolacja.



LICYTUJ KOLACJĘ Z KOSZYKARZAMI LEGII W ZABYTKOWYM TRAMWAJU



Szczegóły realizacji aukcji:

Miejsce realizacji aukcji: Warszawa - trasa przejazdu będzie prowadzić przez najciekawsze miejsca Warszawy i warszawskie mosty. Czas trwania przejazdu ok. godzinę.

Liczba osób: zwycięzca + osoba towarzysząca

Termin realizacji aukcji: do końca marca 2026

Dodatkowe koszty realizacji aukcji (w tym transport, nocleg) pokrywa zwycięzca.



*Realizacja aukcji w miejscu wskazanym przez darczyńcę, w terminie uzgodnionym i zaakceptowanym przez obydwie strony







