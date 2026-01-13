Koszykówka

Gramy z WOŚP: Kolacja z koszykarzami Legii

Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

Jak co roku, koszykarska Legia gra z WOŚP razem z Tramwajami Warszawskimi. Tak jak w poprzednich latach możecie wylicytować, w szczytnym celu, kolację z koszykarzami naszego klubu w zabytkowym tramwaju.

REKLAMA

Możesz wylicytować wyjątkową kolację w towarzystwie Michała Kolendy - kapitana koszykarskiej Legii Warszawa oraz Andrzeja Pluty, rozgrywającego Legii i reprezentanta Polski na EuroBaskecie 2025. To wyjątkowa okazja, by porozmawiać o baskecie z kluczowymi zawodnikami drużyny, która sięgnęła po tytuł Mistrza Polski w sezonie 2024/2025. Usłyszysz o kulisach mistrzowskiego sezonu, wyzwaniach na parkiecie i amosferze jaka towarzyszyła Legii w drodze na szczyt.

Kolacja odbędzie się w unikalnym, zmodernizowanym wagonie 105N, funkcjonującym jako Warszawski Tramwaj Promocyjny. Został on przygotowany na wyjątkowe wydarzenia, jak właśnie oferowana przez Tramwaje Warszawskie kolacja.

LICYTUJ KOLACJĘ Z KOSZYKARZAMI LEGII W ZABYTKOWYM TRAMWAJU

Szczegóły realizacji aukcji:
Miejsce realizacji aukcji: Warszawa - trasa przejazdu będzie prowadzić przez najciekawsze miejsca Warszawy i warszawskie mosty. Czas trwania przejazdu ok. godzinę.
Liczba osób: zwycięzca + osoba towarzysząca
Termin realizacji aukcji: do końca marca 2026
Dodatkowe koszty realizacji aukcji (w tym transport, nocleg) pokrywa zwycięzca.

*Realizacja aukcji w miejscu wskazanym przez darczyńcę, w terminie uzgodnionym i zaakceptowanym przez obydwie strony




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.