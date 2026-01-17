KSW

KSW: Wygrana Wrzoska z Bajorem

Arkadiusz Wrzosek - fot. Bodziach
Bodziach
Dziś w Radomiu odbyła się gala XTB KSW 114, podczas której w kat. 120,2kg obejrzeliśmy walkę Arkadiusza Wrzoska (bilans 6-1 przed walką) z Szymonem Bajorem (26-12).

Arek mógł liczyć na głośne wsparcie ponad dwutysięcznej, fanatycznej grupy kibiców Legii i Radomiaka. Arek pokonał rywala po 40 sekundach drugiej rundy, trafiając Bajora kolanem w głowę - przeciwnik już nie wstał, a sędzia od razu zakończył walkę przed czasem.

W pierwszej rundzie legionista zadał rywalowi kilka celnych ciosów, rundę skończył świetnym kopnięciem na głowę. Szymon Bajor jednak miał kilka udanych akcji w pierwszej rundzie, kiedy Arek musiał bronić obaleń ze strony przeciwnika. W drugiej rundzie rozstrzygnięcie przyszło bardzo szybko, choć i Bajor zadał celny cios. Później jednak Wrzosek planował kopnięcia na głowę, a jako, że przeciwnik podszedł zbyt blisko - został trafiony kolanem i padł na ziemię jak rażony prądem. Sędzia bez chwili zawahania zakończył walkę zwycięstwem legionisty. 


"Nie było mi łatwo złapać odpowiedniego flow. W drugiej rundzie Szymon pierdolnął mnie bardzo mocno, zaszumiało mi w głowie. Obijał mi stopy przy siatce. Chciałem pokazać, że umiem zerwać klincz, i to się udało. Chciałem kopnąć high-kicka, a trafiłem go kolanem. Cieszę się, że mi się udało. Dziękuję wszystkim kibicom, którzy wypełnili całą trybunę. Dzięki Wam mam chęć dalej trenować. Chciałbym przekazać nagrodę moim kibicom - złotego Arka. Chciałbym podziękować Markowi Samociukowi, który przeżył ostatnio wielką tragedię, a był ze mną cały czas" - powiedział po walce Arek Wrzosek.

- Złapał mnie w tempo i zrobił to co zamierzał. Gratuluję Arkowi - krótko podsumował walkę Szymon Bajor.


W połowie czerwca zeszłego roku, Wrzosek walczył w Gdańsku o pas mistrza wagi ciężkiej organizacji KSW z Philem De Friesem, ale niestety górą był przeciwnik, który zwyciężył w pierwszej rundzie przez poddanie (duszenie).




tagi:
Osioł Barnaba - 38 minut temu, *.orange.pl

Lśniący czarodziej 😍😍😍

Korda - 50 minut temu, *.orange.pl

Piękny nokaut, trochę przypadku w tym było ale wygrana najważniejsza i bardzo efektownie wyglądająca 👍

