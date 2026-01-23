23-25.01: Weekendowy rozkład jazdy

Bodziach i Raffi
Legionisci.com

W piątek o 20:15 w Lublinie koszykarze Legii zagrają ligowe spotkanie ze Startem. Transmisja meczu w Polsacie Sport 2. Koszykarski zespół Legii weźmie udział w turnieju CLJ, który odbędzie się na warszawskiej Ochocie. W ten weekend ostatnie starty przed Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi we Włoszech zaliczy Marek Kania. Legionista wystartuje w zawodach Pucharu Świata w niemieckim Inzell.

Rozkład jazdy:
23.01 g. 20:00 Vitesse Arnhem - FC Den Haag
23.01 g. 20:15 Start Lublin - Legia Warszawa

24.01 g. 13:00 Legia II Warszawa - KS Cracovia II Kraków (sparing) [LTC 7]
24.01 g. 15:00 Legia II Warszawa - Roś Pisz [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]
24.01 g. 16:00 Legionistki Warszawa - Pogoń Tczew [LTC, sparing]
26.01 g. 20:00 FC Den Haag - Vitesse Arnhem

CLJ U-17 w kosza (Warszawa, ul. Skarżyńskiego 8):
23.01 g. 20:00 Trefl 1LO Sopot - Profbud Legia Warszawa
24.01 g. 12:00 Astoria Bydgoszcz - Profbud Legia Warszawa
25.01 g. 12:00 Profbud Legia Warszawa - SMS PZKosz Władysławowo




