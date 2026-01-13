Łąkowski i Hraniuk wystąpią na gali RFA w Sosnowcu

Podczas gali RFA Polska, która 28 lutego odbędzie się w Sosnowcu zobaczymy kilku sportowców Legii. Marcin Chraniuk po zeszłorocznym debiucie, kiedy pokonał na punkty Czecha - Davida Hudáka, tym razem zmierzy się jego rodakiem, Leonem Karolem.

Hubert Łąkowski walczyć będzie z doświadczonym Czechem, Nino Baliarem, który ma na swoim koncie 46 walk. Łąkowski ostatnio szybko posłał na deski Słowaka, Sebastiana Moleka, a później wygrał przez KO z Kevinem Michalekiem również ze Słowacji.





