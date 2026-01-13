Legioniści obecni na Patriotycznej Pielgrzymce na Jasnej Górze

W sobotę na Jasnej Górze w Częstochowie odbyła się Ogólnopolska Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców. Było to już osiemnaste ekumeniczne spotkanie kibiców z całej Polski, które w tym roku przebiegało pod hasłem "Ciebie Boga wysławiamy". Oczywiście nie mogło zabraknąć delegacji kibiców Legii Warszawa.

REKLAMA

Centralnym punktem pielgrzymki była uroczysta Msza Święta w Kaplicy Cudownego Obrazu. Homilię wygłosił duszpasterz środowisk kibicowskich ks. Jarek Wąsowicz - jeden z głównych inicjatorów i organizatorów wydarzenia, a zarazem od niedawna kapelan Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród uczestników pielgrzymki obecny był również Karol Nawrocki, który został entuzjastycznie przywitany przez grupy kibicowskie z całego kraju. W tym roku pojawił się na Jasnej Górze nie tylko jako kibic (Lechii Gdańsk), ale również jako Prezydent RP.



Po zakończeniu Mszy Świętej tradycyjnie poświęcono barwy klubowe oraz transparenty licznie zgromadzonych kibiców. Następnie odbyło się spotkanie w Sali Ojca Kordeckiego, podczas którego zaprezentowano film Mariusza Pilisa "Bunt stadionów". Po ponad dwunastu latach po premierze, dokumentalny zapis ówczesnej sytuacji naszego środowiska mogła poznać kolejna generacja kibiców. Istotnym punktem programu było także wystąpienie Prezydenta Nawrockiego na jasnogórskich wałach. W swoim przemówieniu podziękował on zgromadzonym kibicom za ich patriotyzm, przywiązanie do wartości chrześcijańskich oraz wsparcie udzielone podczas ubiegłorocznych wyborów. Podkreślił również jedność środowiska kibicowskiego w czasie Pielgrzymki, pomimo istniejących podziałów klubowych, a także odniósł się krytycznie do mediów i polityków atakujących to środowisko.



- Musimy być razem, gdy myślimy o Bogu i Ojczyźnie (…). Udało nam się obronić hasło, które przywołujemy: Bóg, honor i ojczyzna. Chcemy, aby Polska była normalna, silna i bezpieczna, aby bezpieczne były nasze granice i aby była państwem dobrobytu, bez nielegalnych imigrantów. To udało nam się wspólnie wygrać 1 czerwca, także dzięki Waszej odwadze - podkreślał przemawiając do licznie zgromadzonych kibiców bardzo wielu polskich klubów, w tym Pogoni Lwów.

Uroczystości zakończyły się wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego, któremu towarzyszyło efektowne racowisko. Niech żyje niepodległa, narodowa i dostatnia Polska! Amen.

OFMC

fot. OFMC

fot. OFMC

fot. OFMC