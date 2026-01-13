Boks

Straszewski: Najważniejsze, że wywalczyliśmy mistrzostwo

Jakub Straszewski z okazałym pucharem za Drużynowe Mistrzostwo Polski w sezonie 2025 - fot. Legia Boks
Jakub Straszewski to niezwykle utalentowany pięściarz, który w odkąd trenuje w Klubie Bokserskim Legia, jest czołową postacią w kraju w swojej kategorii wagowej. Pochodzący z Włocławka pięściarz, zdobywał w barwach Legii tytuły indywidualne mistrzostw Polski, rywalizował na międzynarodowych imprezach. W grudniu 2025 roku dołożył do swojego dorobku również złoty medal Drużynowych Mistrzostw Polski.

- Mieliśmy swoje problemy, ale najważniejsze, że finalnie udało się utrzymać pierwsze miejsce i dowieźć Mistrzostwo Polski do końca. Polska Liga Boksu pokazała, że rządzi się swoimi prawami. Natomiast raczej było pewne, że mistrza mamy już w kieszeni po 10 meczach. Chociaż było dużo komplikacji, jeśli chodzi o skład, a powodów też było sporo - mówi Straszewski, który stoczył 6 walk, z których 5 wygrał. Wszystkie w kategorii do 85 kilogramów. Niestety później nie boksował w Polskiej Lidze Boksu, z powodu kontuzji kolana, której doznał w sierpniu, na obozie kadry w Spale tuż przed Mistrzostwami Świata w Liverpoolu, gdzie miał rywalizować w kat. -80kg.

- Jestem dalej na etapie rehabilitacji, która idzie w dobrą stronę. W pełni prostuję już nogę i poruszam się bez problemu, natomiast teraz jestem w fazie odbudowy mięśnia i wzmacniania. Jeszcze trochę zanim wrócę do pełnego treningu bokserskiego czy też biegania - mówi pięściarz KB Legia.




