Biblioteka legionisty: Historia Mistrzostw Europy (335)

Niebawem piłkarska reprezentacja Polski rozgrywać będzie baraże o awans na tegoroczny Mundial. My dziś natomiast przyglądamy się magazynowi, który wydany został przez redakcję Przeglądu Sportowego przy okazji ostatnich mistrzostw Europy i poświęcony został historii Euro. Dziennikarze przygotowali ciekawy materiał nt. 16 turniejów o mistrzostwo Europy.

REKLAMA

"Piłkarskie mistrzostwa Europy rodziły się w dużych bólach. Ostatecznie w 1960 roku odbyła się impreza pod nazwą Pucharu Narodów, w której triumfowała drużyna ZSRR po golu Wiktora Poniedielnika. Na starcie zabrakło jednak kilku potęg. (...) Przyjęto pucharowy format rywalizacji w systemie mecz i rewanż. Najlepsze cztery drużyny miały zaś rozegrać turniej finałowy w jednym kraju, bez rewanżów. Liczba 17 uczestników sprawiła, że konieczne były eliminacje przed fazą 1/8 finału, w których zmierzyły się Irlandia z Czechosłowacją. Wbrew pozorom nie odbyły się jednak na początku zmagań. (...) Polska wpadła na naszpikowaną gwiazdami Hiszpanię. W pierwszym meczu uległa jej w Chorzowie 2:4 (...)" - czytamy.









I tak turniej, po turnieju, znajdziemy opisy samych mistrzostw Europy z wymienionymi najlepszymi strzelcami i wyróżnionymi meczami najlepszej czwórki. Polacy po raz pierwszy na Euro zagrali w 2008 roku, kiedy turniej organizowany był w Austrii i Szwajcarii. "Na finały do Austrii (w Szwajcarii nie graliśmy meczów) Polacy jechali więc z wielkimi nadziejami, choć marcowa porażka 0-3 z USA była znakiem ostrzegawczym. I balon szybko pękł. Już w pierwszym meczu nasz zespół uległ Niemcom 0-2, dla których oba gole strzelił urodzony w Gliwicach i mówiący po polsku Lukas Podolski" - czytamy. Turniej wygrali Hiszpanie, którzy w finale po golu Torresa pokonali Niemców 1-0.



Na tamten turniej pojechało dwóch zawodników Legii - Jakub Wawrzyniak oraz Roger Guerreiro. Cztery lata później, kiedy turniej rozgrywany był w Polsce i na Ukrainie, również w kadrze biało-czerwonych znaleźli się dwaj gracze Legii - ponownie Wawrzyniak oraz Rafał Wolski.



Publikacja zawiera informacje do Euro 2020 (rozegranego w 2021 roku) włącznie. Na koniec autorzy zamieścili tabelę wszech czasów mistrzostw Europy ze stanem przed Euro 2024.



Tytuł: Historia Mistrzostw Europy (magazyn)

Autor: Marcin Dobosz, Paweł Wołosik, Antoni Bugajski

Wydawnictwo: Ringier Axel Springer

Rok wydania: 2024

Liczba stron: 108

Cena okładkowa: 24,90 zł



Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty.



