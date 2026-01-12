Młodzież: mecze sobotnie

W miniony weekend po raz pierwszy wyszły na boisko w nowym roku najmłodsze drużyny Akademii i LSS. Legia U12 rozegrała w 2 składach ciekawy mecz z kolegami z Legii U11, zespół U10 zagrał z Turbo FA, a drużyny U8 i U9 rozegrały sparingi ze starszymi o rok kolegami z drużyn LSS Pro. Nie zabrakło emocji a spotkania były długimi momentami całkiem zacięte, będąc dobrym rozruchem przed dalsza fazą przygotowań.

Legia U13 - sparing wewnętrzny





Legioniści, wspierani przez kilku młodszych kolegów, rozegrali grę wewnętrzną w składach 9-osobowych. Pierwszy mecz z drużyną z zewnątrz rozegrają w środę o 17:00 z Varsovią, pod balonem w LTC.





Sparing: Legia U12 (2014 i mł.) - Legia U11 (2015 i mł.) - mecz A





Strzały (celne)[I połowa]: U12A 10 (3) - U11A 10 (5)

Strzały (celne)[I połowa]: U12A 19 (11) - U11A 6 (4)





Legia U12: Stanisław Czajka - Aleksander Kukla, Igor Czaja, Julian Kusak, Jan Golański, Bronisław Partyka, Stefan Wang, Kacper Tryc, Filip Kubieniec, Alex Nowak

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Bartłomiej Frączek





Legia U11: Szymon Giera - Eryk Cybulski, Karol Giera, Antoni Sroczyński, Tymon Obierak, Szymon Kurzela, Oskar Sarna, Andrzej Regulski-Lokanga, Aleksander Gorzelnik, Antoni Kret

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Łukasz Wawer





Sparing: Legia U12 (2014 i mł.) - Legia U11 (2015 i mł.) - mecz B





Strzały (celne)[I połowa]: U12 15 (5) - U11 8 (3)

Strzały (celne)[I połowa]: U12 14 (9) - U11 9 (6)





Legia U12: Stanisław Czajka - Diego Koral, Feliks Chaciński, Wiktor Ugniewski, Ignacy Gęsiarz [LSS}, Jan Kordek, Charyton Sokal, Alex Nowak, Maximilian Juwa [LSS], Milan Purgal

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Bartłomiej Frączek





Legia U11: Olivier Kawczyński - Dawid Kłak, Ksawery Lewandowski, Cezary Kuś, Marcel Uściniak, Stanisław Bratos, Maksymilian Długopolski, Michał Sadoch, Jan Woźniak

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Łukasz Wawer





Sparing: Legia U10 (2016) - Turbo FA (2015 i mł.)





Strzały (celne)[1-80']: Legia 30 (20) - Turbo FA 21 (10)





Legia: Jerzy Kośnik, Jerzy Omelczuk, Leon Rymszo, Olivier Bednarz, Maks Duleba, Maksymilian Kowalski, Olaf Olaś, Piotr Górak, Antoni Kolanowski, Jakub Kotlimowski, 3 gracze testowani.

Trener: Maciej Auguściński, II trener: Aleksander Waniek





Sparing: Legia U9 (2017 i mł.) - Legia LSS Pro U10 (2016 i mł.)





Legia U9: gracz kl. partnerskiego - Czesław Jarzyński, Tedeusz Bratos, Marcel Mrugalski, Matvij Chyryba, Mateusz Wierzejski, Kazimierz Marek, Antoni Kuczmański, Aleksander Kornaszewski, 3 gracze testowani

Trener: Daniel Modzelewski, II trener: Michał Adamowski





Sparing: Legia U8 (2018 i mł.) - Legia LSS Pro U9 (2017 i mł.)





Legia U8: Hubert Wróbel, Gustaw Łoniewski, Makar Vorobets, Tymon Podolski, Leonard Świerczewski, Jakub Klimejko, Wincent Chaciński, Adam Kłopotowski

Trener: Łukasz Wawer





Legia Soccer Schools: Stanisław Seroczyński - Ignacy Głębikowski, Aleksander Wierzman, Luca Goryanov, Antek Bednarz, Julian Twardowski, Leon Pietuch, Mateusz Łukowski, Jeremi Ciula, Andrzej Lubiak, Dominik Mazurek

Trenerzy: Adrian Paciorek, Julian Markiewicz



