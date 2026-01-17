Zapowiedź meczu z Miastem Szkła Krosno

Przed legionistami pierwsze po kilkuletniej przerwie, spotkanie ligowe w Krośnie. Podopieczni Heiko Rannuli zagrają już bez Bena Shungu, który rozstał się z Legią i... zasilił Miasto Szkła Krosno. Zgodnie z umową pomiędzy klubami, Shungu nie wystąpi w niedzielnym meczu.

Ekipa z Podkarpacia, będąca beniaminkiem Orlen Basket Ligi broni się przed spadkiem i w każdym spotkaniu walczy jak o życie. Z pewnością faworyzowaną Legię czeka więc trudne zadanie. W Krośnie robią wszystko, by poprawić jakość drużyny - dokonano licznych roszad w składzie, co z pewnością odbija się na klubowym budżecie. Dyrektor sportowy Michał Baran jest niezwykle aktywny na rynku transferowym. Zapewne część kibiców Legii pamięta jeszcze Barana jako szkoleniowca krośnieńskiego klubu, który rywalizował przed laty na pierwszoligowych parkietach o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Ekipa z Krosna awans wywalczyła, właśnie pod wodzą Michała Barana, w 2016 roku, wygrywając finałową serię z Legią 3:2.



Obecnie beniaminek, który po kilkuletniej przerwie wrócił do najwyższej klasy rozgrywkowej, zajmuje ostatnie miejsce w lidze, z bilansem 2-13. Krosno sezon rozpoczęło od serii domowych meczów. Po czterech kolejnych porażkach, pierwszą, i to dość wyraźną wygraną odnieśli na koniec października z Górnikiem Wałbrzych (+16). Później znów nastąpiła seria pięciu kolejnych porażek, aż przyszła druga - i jak na razie ostatnia - wygrana, po dogrywce z MKS-em Dąbrowa Górnicza (+5), która miała miejsce 18 grudnia. Po niej ekipa z Krosna ponownie przegrała cztery razy z rzędu, w tym raz przeciwko Legii. Co ciekawe Legia z Miastem Szkła zagra rewanżowe spotkanie po zaledwie czterech tygodniach od pierwszego meczu. A wszystko za sprawą zmiany terminarza rozgrywek, co wiązało się z przesunięciem turnieju o Superpuchar Polski. I tak, 23 grudnia legioniści pokonali w hali na Bemowie zespół z Krosna 82:68.







W Krośnie doszło do kilku zmian. Jedną z ważniejszych była zmiana szkoleniowca - Edmundsa Valejkę po ośmiu kolejkach (i bilansie 1-7) zastąpił Słowak - Maroš Kováčik, który przed paru laty prowadził GTK Gliwice. Terell Brown-Soares na początku stycznia rozstał się z klubem z Podkarpacia. Klub nie był zadowolony z jego postawy w obecnych rozgrywkach. Bardzo krótko trwała przygoda z krośnieńskim klubem Maurice'a Watsona, który dołączył do drużyny w połowie listopada, a pożegnał się z nim jeszcze pod koniec minionego roku. Watson, który już wcześniej znany był z występów na polskich parkietach, poprosił o przedwczesne rozwiązanie kontraktu i przeniósł się do Turcji. Parę dni przed meczem z Legią na Podkarpacie przybył Martins Laksa. Łotysz jest doskonale znany polskim kibicom, bowiem występował już w GTK Gliwice (dwa ostatnie sezony), a także Starcie Lublin. Wyróżnia się przede wszystkim rzutami z dystansu - w ostatnim sezonie 40% za 3 pkt., rok wcześniej 43,4%.



Chwilę wcześniej, już po pierszym meczu z Legią - na początku tego roku - sprowadzono Jairusa Hamiltona, który ma prezentować się w strefie podkoszowej lepiej od Browna-Soaresa. W dwóch dotychczasowych meczach zdobywał średnio 14 pkt. oraz 7 zb. Wcześniej występował w Bułgarii (Balkan Botewgrad) oraz Słowenii (Krka Novo Mesto). Najdłużej trwała jednak krośnieńska saga z poszukiwaniem odpowiedniego rozgrywającego. Miasto Szkła sezon rozpoczęło z Javontae Hopkinsem na tej pozycji, później był wspomniany Maurice Watson, który opuścił klub bardzo szybko. W ostatnich dniach na testach w Krośnie przebywał Rudi Williams, ale ostatecznie został odesłany do domu bez debiutu - uznano bowiem, że nie zagwarantuje odpowiedniego poziomu, by pomóc zespołowi w bardzo trudnej rundzie rewanżowej. Ostatecznie... w Krośnie dogadano się z Benem Shungu, z którego zrezygnował trener Heiko Rannula. Rannula pracował z Shungu już wcześniej i był przekonany o możliwościach tego obwodowego gracza. Zawodnik jednak nie spełniał pokładanych w nim nadziei, szczególnie w rozgrywkach BCL. Gwoździem do trumny był jednak ostatni, wyjazdowy mecz z Kingiem, w którym Ben popełniał błędy w obronie, trafił piłkę w ataku i pudłował rzuty, bądź też... został zablokowany przez przeciwnika przy próbie wsadu. Shungu rozstał się z Legią za porozumieniem stron, i od razu podpisał kontrakt z ekipą z Krosna. W niedzielę przeciwko Legii jednak nie zagra - tam bowiem uzgodniły ze sobą oba zainteresowane kluby.



Ze względu na fakt, że obie drużyny mierzyły się ze sobą zaledwie miesiąc temu, trudno będzie przeciwnika zaskoczyć czymkolwiek. W ekipie z Krosna najlepszymi strzelcami są Leemet Bockler (niski skrzydłowy, śr. 15,7 pkt., 39.5% za 3 i aż 93.9% za 1), Charles Jackson III (rozgrywający, śr. 11,9 pkt.) oraz Ivica Radić (podkoszowy, śr. 11,1 pkt. i 6,4 zb.). Bockler jest doskonale znany naszemu trenerowi, bowiem jest Estończykiem i miał okazję występować w klubie prowadzonym przez Rannulę.



Legia w ostatni weekend pechowo przegrała mecz w Szczecinie z Kingiem. Szczególnie bolesne były ostatnie trzy minuty spotkania - w tym czasie legioniści roztrwonili wypracowaną wcześniej - wydawało się, bezpieczną przewagę. Jak podkreślał na konferencji prasowej estoński szkoleniowiec, nie pierwszy raz mamy problemy z zamknięciem meczu. Podobnie przecież było z Heidelbergiem, czy Rytasem Wilno. Mimo porażki z Kingiem, wydaje się, że trener pozostanie przy wyjściowej piątce z Shane'm Hunterem na pozycji środkowego, z którym rozgrywający Legii ostatnio potrafią dobrze współpracować.



Wojtek Tomaszewski już w ostatni weekend zagrał po raz pierwszy od kilku tygodni bez maski, choć jego gra z Kingiem nie została przez sztab oceniona pozytywnie - z tego właśnie powodu, w II połowie na parkiecie w jego miejsce grał Maks Wilczek. W związku z rozwiązaniem umowy z Shungu, i brakiem nowego gracza, ograniczona będzie rotacja na pozycji numer 1. Możemy więc spodziewać się, że więcej minut otrzyma Błażej Czapla. Niewykluczone, że na wyjazd zabrany zostanie także Tytus Antoniuk, który był już w kadrze meczowej w Szczecinie. To zawodnik mogący występować na pozycjach 2-3, który może stanowić uzupełnienie wobec urazu Michała Kolendy. Kapitan Legii, podobnie jak Matthias Tass nie będą jeszcze do dyspozycji trenerów. Kibiców Legii z pewnością cieszy powrót do składu oraz wysokiej dyspozycji łotewskiego skrzydłowego, Ojārsa Siliņša.



Legia po raz ostatni grała w Krośnie na wiosnę 2019 roku - wtedy po zaciętym meczu legioniści zwyciężyli 88:85. Na poziomie ekstraklasy, niedzielny mecz będzie trzecim pomiędzy naszymi drużynami, rozgrywanym w Krośnie. Wcześniej nasze kluby przez dwa sezony rywalizowały na poziomie I ligi. Z pięciu meczów Legii z Miastem Szkła, w najwyższej klasie rozgrywkowej, legioniści wygrali czterokrotnie.



Hala w Krośnie może pomieścić 1690 osób na trybunach. Obiekt został oddany do użytku w 2003 roku, później wykonano w nim jeszcze parokrotnie prace mające na celu wymianę parkietu, oświetlenia, czy też przygotowanie pomieszczeń dla komentatorów radiowych i telewizyjnych. Wokół parkietu organizatorzy dostawiają krzesła, dzięki którym obiekt może pomieścić nawet ok. 2500 widzów. I mniej więcej takiej właśnie widowni należy spodziewać się w niedzielne popołudnie w krośnieńskiej Vander Arenie. W sprzedaży zostały ostatnie dostępne wejściówki. Te kupować można TUTAJ. Początek spotkania zaplanowano na 15:30, bezpośrednia transmisja dostępna będzie na Youtube oraz Polsat Sport Extra 4.



MIASTO SZKŁA KROSNO

Liczba wygranych/porażek: 2-13

Liczba wygranych/porażek u siebie: 2-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 79,1 / 88,7

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,1%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,2%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 49,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 74,4%



Skład: Martins Laksa, Cezary Chruściel, Hubert Łałak (rozgrywający), Benjamin Shungu, Michał Jankowski, Charles Jackson III (rzucający), Leemet Bockler, Jarrett Hensley, Jan Góreńczyk, Michał Chrabota (skrzydłowi), Ivica Radić, Przemysław Wrona, Jan Wójcik (środkowi)

trener: Maroš Kovačik, as. Tobiasz Łukaszyk



Najwięcej punktów: Leemet Bockler śr. 15.7, Charles Jackson III 11.9, Ivica Radić 11.1.



Przewidywana wyjściowa piątka: Martins Laksa, Michał Jankowski, Leemet Bockler, Jarrett Hensley, Ivica Radić.



Wyniki: Dziki (d, 80:95), Start (d, 81:82), Trefl (d, 85:105), Twarde Pierniki (d, 81:88), Górnik (d, 86:70), Czarni (w, 85:81), GTK (w, 98:75), Stal (w, 92:89), Arka (d, 60:78), Anwil (w, 99:93), MKS (d, 92:87), Legia (w, 82:68), Zastal (w, 98:84), King (d, 72:82), Śląsk (w, 89:60).



Ostatnie mecze obu drużyn:

23.12.2025 Legia Warszawa 82:68 Miasto Szkła Krosno

07.04.2019 Miasto Szkła Krosno 85:88 Legia Warszawa

22.12.2018 Legia Warszawa 86:78 Miasto Szkła Krosno

14.04.2018 Legia Warszawa 101:84 Miasto Szkła Krosno

30.12.2017 Miasto Szkła Krosno 91:78 Legia Warszawa

18.05.2016 Miasto Szkła Krosno 88:78 Legia Warszawa (I liga, finał play-off)

15.05.2016 Legia Warszawa 54:86 Miasto Szkła Krosno (I liga, finał play-off)

14.05.2016 Legia Warszawa 85:57 Miasto Szkła Krosno (I liga, finał play-off)

08.05.2015 Miasto Szkła Krosno 85:62 Legia Warszawa (I liga, finał play-off)

07.07.2015 Miasto Szkła Krosno 70:84 Legia Warszawa (I liga, finał play-off)



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 11-11

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 5-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 83,6 / 79,9

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,1%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 31,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 57,0%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 74,6%



Skład: Andrzej Pluta, Błażej Czapla (rozgrywający), Jayvon Graves, Maksymilian Wilczek, Wojciech Tomaszewski, Tytus Antoniuk (rzucający), Carl Ponsar, Michał Kolenda, Ojars Silins, Race Thompson, Krzysztof Antosik, Wojciech Błoch (skrzydłowi), Matthias Tass, Shane Hunter, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Race Thompson 15.4, Jayvon Graves 12.9, Benjamin Shungu 10.7.



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Jayvon Graves, Wojciech Tomaszewski, Carl Ponsar, Shane Hunter.



Wyniki: Trefl Sopot (d, 82:96), Start Lublin (d, 90:68), Rytas Wilno (w, 93:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 67:82), Promitheas Patras (d, 64:68), Czarni Słupsk (d, 87:76), MLP Academics Heidelberg (w, 67:74), Stal Ostrów (d, 98:89), Anwil Włocławek (d, 80:75), Promitheas Patras (w, 72:85), Zastal Zielona Góra (w, 71:88), Śląsk Wrocław (w, 98:84), Rytas Wilno (d, 77:79), Dziki Warszawa (d, 79:84), Trefl Sopot (d, 78:88), Górnik Wałbrzych (w, 81:79), MLP Academics Heidelberg (d, 83:88), GTK Gliwice (w, 81:89), Miasto Szkła Krosno (d, 82:68), Arka Gdynia (w, 106:73), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 84:63), King Szczecin (w, 83:81).



Termin meczu: niedziela, 18 stycznia 2026 roku, g. 15:30

Adres hali: Krosno, ul. Bursaki 29 (Vander Arena Krosno)

Ceny biletów: 15 zł (ulgowe) oraz 30 zł (normalne)

Pojemność hali: 2500 miejsc

Transmisja: Youtube / Polsat Sport Extra 4



Autor: Marcin Bodziachowski



