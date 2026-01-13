Nowy bramkarz dołączył do drużyny!

Otto Hindrich - fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

We wtorek do drużyny Legii, przebywającej na zgrupowaniu w hiszpańskim Mijas, dołączył nowy zawodnik. Jest nim zapowiadany Otto Hindrich. 23-letni Rumun podpisze kontrakt ze stołeczną drużyną, będzie to transfer definitywny. Media spekulują, że kwota transferu może opiewać na ok. 800 tys. euro.

REKLAMA

To pierwsze wzmocnienie zespołu Marka Papszuna przed rundą wiosenną. Klub mocno pracuje także nad sprowadzeniem trzeciego napastnika, który wzmocni rywalizację i pozwoli trenerowi na więcej rozwiązań taktycznych w meczach. Szkoleniowiec Legii podkreśla, że bardzo mu na tym zależy, ale zdaje sobie sprawę z tego, że może nie być to łatwe.


 


W bieżącym sezonie Hindrich bronił barw CFR Cluj. Rumuński zespół aktualnie trenuje w okolicach Walencji, w ośrodku, w którym rok temu stacjonowała Legia.


Mający 193 cm wzrostu bramkarz wystąpił w 27 meczach (18 liga, 8 eliminacje europejskich pucharów, 1 superpuchar kraju). W ośmiu z tych spotkań zachował czyste konto, 40 razy wyjmował piłkę z siatki.


Otto Hindrich
ur. 5.08.2002 Kluż-Napoka (Rumunia)
wzrost: 193 cm
pozycja: bramkarz
obecny klub: CFR Cluj
kontrakt do: 30.06.2028


zgrupowanie sparing Oliva Legia Warszawa - CFR Cluj Otto Hindrich Ryoya Morishita
Otto Hindrich w sparingu przeciwko Legii w styczniu 2025 roku - fot. Woytek / Legionisci.com




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (6)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Przemek - 18 minut temu, *.vectranet.pl

Powodzenia, ale gdzie ta nasza słynna szkoła bramkarzy...

odpowiedz
Roma - 23 minuty temu, *.lunet.eu

Potrzebny jest dobry bramkarz. Czy Hindrich jest wystarczająco dobry - nie wiem. Oby.

odpowiedz
Znawca - 25 minut temu, *.246.10

Sprawdziłem statystyki w rzetelnej grze EAFC26 i wychodzi, że Kacper Tobiasz jest lepszym piłkarzem, ale gorszym bramkarzem od Rumuna. To znaczy nie Rumuna, bo to obraźliwe, jak powiedział ostatnio Iordanescu. Pokrywa się to z moją obserwacją (ocena bramkarzy, nie obraźliwości określenia "Rumun"). 😁

odpowiedz
Kobo(L)t - 7 minut temu, *.stansat.pl

@Znawca: A jak jest prawilnie? Roma ?

odpowiedz
(L)eve(L)64 - 28 minut temu, *.tpnet.pl

Czy to wzmocnienie to boisko zweryfikuje.

odpowiedz
Trollex - zegarek żony Barnaby - 29 minut temu, *.orange.pl

Tak jak pisałem, nieobliczalni są nasi dyrektorzy i sypną kasą w ciemno na te ogóra. 😭

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.