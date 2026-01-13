Nowy bramkarz dołączył do drużyny!

We wtorek do drużyny Legii, przebywającej na zgrupowaniu w hiszpańskim Mijas, dołączył nowy zawodnik. Jest nim zapowiadany Otto Hindrich. 23-letni Rumun podpisze kontrakt ze stołeczną drużyną, będzie to transfer definitywny. Media spekulują, że kwota transferu może opiewać na ok. 800 tys. euro.

To pierwsze wzmocnienie zespołu Marka Papszuna przed rundą wiosenną. Klub mocno pracuje także nad sprowadzeniem trzeciego napastnika, który wzmocni rywalizację i pozwoli trenerowi na więcej rozwiązań taktycznych w meczach. Szkoleniowiec Legii podkreśla, że bardzo mu na tym zależy, ale zdaje sobie sprawę z tego, że może nie być to łatwe.













W bieżącym sezonie Hindrich bronił barw CFR Cluj. Rumuński zespół aktualnie trenuje w okolicach Walencji, w ośrodku, w którym rok temu stacjonowała Legia.





Mający 193 cm wzrostu bramkarz wystąpił w 27 meczach (18 liga, 8 eliminacje europejskich pucharów, 1 superpuchar kraju). W ośmiu z tych spotkań zachował czyste konto, 40 razy wyjmował piłkę z siatki.





Otto Hindrich

ur. 5.08.2002 Kluż-Napoka (Rumunia)

wzrost: 193 cm

pozycja: bramkarz

obecny klub: CFR Cluj

kontrakt do: 30.06.2028





Otto Hindrich w sparingu przeciwko Legii w styczniu 2025 roku - fot. Woytek / Legionisci.com



