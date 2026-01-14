Hokej

Pierwsze wyniki legionistów w 2026 roku

Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

Hokeiści legijnej akademii rozpoczęli rok 2026 od meczów w trzech kategoriach wiekowych - żaka młodszego, żaka starszego oraz juniora. Zdecydowanie najlepiej poszło naszym najmłodszym wychowankom. Poniżej przedstawiamy raport z ostatniego weekendu.

REKLAMA

JUNIOR

JKH GKS Jastrzębie 17-1 AH Legia
Bramka: P. Podrażka (as. O. Kućmierz)

Skład: J.Opiłowski, P.Podrażka, O.Kućmierz, T.Wiśniewski, M.Krawczyński, I.Malchyk, A.Jurek, Y.Seredovych, S.Shchrerbatiuk, S.Laskus, M.Bohynik

ŻAK STARSZY

ŁKH Łódź 6-1 AH Legia                  
Bramka: Franciszek Bochenek (as.Antoni Zdziarski) 

Piątkowy mecz żaka starszego był dla nas cenną lekcją i potwierdzeniem, że aby móc nawiązać równorzędną walkę potrzebny jest wysiłek każdego zawodnika przez cały mecz. Nie da się być jedynie obserwatorem. Oczywiście były momenty, w których zawodnicy dawali z siebie bardzo dużo, próbując utrzymywać się na krążku, jednak było ich zdecydowanie za mało. W składzie mieliśmy dwóch bramkarzy oraz dziewiętnastu zawodników z pola, z czego wielu to młodsi gracze występujący na co dzień w drużynie żaka młodszego. Jest to bardzo budujące i pokazuje, że dawanie wszystkim, także młodszym zawodnikom szansy na rozwój i możliwość ogrywania się może zaprocentować w przyszłości i zbudować mocne podwaliny pod znacznie lepsze jutro drużyny i całej naszej hokejowej społeczności.

ŻAK MŁODSZY

PTH Poznań 2-8 (0-1, 2-1, 0-6) AH Legia
Bramki: Danil Loban, Andrzej Bohynik, Staś Błażejewski-Wyganowski, Filip Foltyn, Daniel Eysmont, Mikołaj Kleniewski, Julek Kołodziejczyk, Artur Kopcewicz

PTH Poznań 0-12 (0-1, 0-7, 0-4) AH Legia
Bramki: Staś Błażejewski-Wyganowski - 3, Daniel Eysmont i Filip Foltyn - po 2, Roman Koushyk, Mikołaj Kleniewski, Julek Kołodziejczyk, Nataniel Świerczyński, Kacper Danielewicz - po 1

Nasza drużyna grała swoje pierwsze mecze w tym roku kalendarzowym. W sobotnim spotkaniu drużyna nie mogła przez długi okres wejść na odpowiedni poziom gry, popełniając sporo błędów i grając zbyt indywidualnie. Lepszy fragment w naszym wykonaniu zaczął się od końcówki drugiej tercji, kiedy to zawodnicy zaczęli walczyć o każdy krążek i oddawać więcej strzałów na bramkę rywala. Przełożyło się to na sześć bramek zdobytych w ostatnich 20 minutach meczu. 
Dzień później gra AH Legia wygląda zdecydowanie lepiej i kwestią czasu było kiedy wpadnie pierwsza bramka. Bardzo dobra postawa bramkarza z Poznania uchroniła zespół gospodarzy przed stratą większej ilości goli. Całe spotkanie było pod naszą kontrolą od pierwszej do ostatniej minuty. Brawa dla wszystkich zawodników.


hokej

hokej


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.