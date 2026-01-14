Pierwsze wyniki legionistów w 2026 roku

Hokeiści legijnej akademii rozpoczęli rok 2026 od meczów w trzech kategoriach wiekowych - żaka młodszego, żaka starszego oraz juniora. Zdecydowanie najlepiej poszło naszym najmłodszym wychowankom. Poniżej przedstawiamy raport z ostatniego weekendu.

JUNIOR



JKH GKS Jastrzębie 17-1 AH Legia

Bramka: P. Podrażka (as. O. Kućmierz)



Skład: J.Opiłowski, P.Podrażka, O.Kućmierz, T.Wiśniewski, M.Krawczyński, I.Malchyk, A.Jurek, Y.Seredovych, S.Shchrerbatiuk, S.Laskus, M.Bohynik



ŻAK STARSZY



ŁKH Łódź 6-1 AH Legia

Bramka: Franciszek Bochenek (as.Antoni Zdziarski)



Piątkowy mecz żaka starszego był dla nas cenną lekcją i potwierdzeniem, że aby móc nawiązać równorzędną walkę potrzebny jest wysiłek każdego zawodnika przez cały mecz. Nie da się być jedynie obserwatorem. Oczywiście były momenty, w których zawodnicy dawali z siebie bardzo dużo, próbując utrzymywać się na krążku, jednak było ich zdecydowanie za mało. W składzie mieliśmy dwóch bramkarzy oraz dziewiętnastu zawodników z pola, z czego wielu to młodsi gracze występujący na co dzień w drużynie żaka młodszego. Jest to bardzo budujące i pokazuje, że dawanie wszystkim, także młodszym zawodnikom szansy na rozwój i możliwość ogrywania się może zaprocentować w przyszłości i zbudować mocne podwaliny pod znacznie lepsze jutro drużyny i całej naszej hokejowej społeczności.



ŻAK MŁODSZY



PTH Poznań 2-8 (0-1, 2-1, 0-6) AH Legia

Bramki: Danil Loban, Andrzej Bohynik, Staś Błażejewski-Wyganowski, Filip Foltyn, Daniel Eysmont, Mikołaj Kleniewski, Julek Kołodziejczyk, Artur Kopcewicz



PTH Poznań 0-12 (0-1, 0-7, 0-4) AH Legia

Bramki: Staś Błażejewski-Wyganowski - 3, Daniel Eysmont i Filip Foltyn - po 2, Roman Koushyk, Mikołaj Kleniewski, Julek Kołodziejczyk, Nataniel Świerczyński, Kacper Danielewicz - po 1



Nasza drużyna grała swoje pierwsze mecze w tym roku kalendarzowym. W sobotnim spotkaniu drużyna nie mogła przez długi okres wejść na odpowiedni poziom gry, popełniając sporo błędów i grając zbyt indywidualnie. Lepszy fragment w naszym wykonaniu zaczął się od końcówki drugiej tercji, kiedy to zawodnicy zaczęli walczyć o każdy krążek i oddawać więcej strzałów na bramkę rywala. Przełożyło się to na sześć bramek zdobytych w ostatnich 20 minutach meczu.

Dzień później gra AH Legia wygląda zdecydowanie lepiej i kwestią czasu było kiedy wpadnie pierwsza bramka. Bardzo dobra postawa bramkarza z Poznania uchroniła zespół gospodarzy przed stratą większej ilości goli. Całe spotkanie było pod naszą kontrolą od pierwszej do ostatniej minuty. Brawa dla wszystkich zawodników.



