Legia na podium Ligi Klubowej, Bartnik zawodnikiem roku

Na strzelnicy Śląska Wrocław zakończyły się finały Ligi Klubowej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Drużyna Legii, w składzie: Wilhelmina Wośkowiak, Arina Starevich i Eliza Koncewicz zajęła 2. miejsce w konkurencji karabin pneumatyczny.





Legia jest również finalistą Ligi PZSS w dyscyplinie strzelba gładkolufowa - strzelania finałowe w śrucie odbyły się we wrześniu 2025, a nasza drużyna w składzie Mateusz Łakomy, Krystian Tyrka i Wołodymyr Yazykov uplasowała się na 4. miejscu.



Zwieńczeniem Finału Ligi PZSS była Gala Finałowa, podczas której wręczono nagrody zwycięzcom rankingu Zawodnik Roku 2025. Wśród Zawodników Roku 2025 jest dwoje reprezentantów naszego klubu - Tomasz Bartnik w konkurencji karabin 3 postawy mężczyźn oraz Wiktoria Wysocka w konkurencji trap juniorki młodsze.



Na podium naszym zawodnikom towarzyszyli trenerzy Iryna Yukhatova, Ryszard Miernecki oraz Prezes Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego Legia Warszawa Sekcja Strzelecka - Robert Matracki.



