Strzelectwo

Legia na podium Ligi Klubowej, Bartnik zawodnikiem roku

Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

Na strzelnicy Śląska Wrocław zakończyły się finały Ligi Klubowej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Drużyna Legii, w składzie: Wilhelmina Wośkowiak, Arina Starevich i Eliza Koncewicz zajęła 2. miejsce w konkurencji karabin pneumatyczny.

REKLAMA

Legia jest również finalistą Ligi PZSS w dyscyplinie strzelba gładkolufowa - strzelania finałowe w śrucie odbyły się we wrześniu 2025, a nasza drużyna w składzie Mateusz Łakomy, Krystian Tyrka i Wołodymyr Yazykov uplasowała się na 4. miejscu.

Zwieńczeniem Finału Ligi PZSS była Gala Finałowa, podczas której wręczono nagrody zwycięzcom rankingu Zawodnik Roku 2025. Wśród Zawodników Roku 2025 jest dwoje reprezentantów naszego klubu - Tomasz Bartnik w konkurencji karabin 3 postawy mężczyźn oraz Wiktoria Wysocka w konkurencji trap juniorki młodsze.

Na podium naszym zawodnikom towarzyszyli trenerzy Iryna Yukhatova, Ryszard Miernecki oraz Prezes Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego Legia Warszawa Sekcja Strzelecka - Robert Matracki.


strzelectwo,Wilhelmina Wośkowiak


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.