Legia zgłoszona do PEŻ w sezonie 2026

W sezonie 2026 Polska Ekstraklasa Żeglarska zostanie powiększona do 20 zespołów. W rozgrywkach ponownie weźmie udział załoga Legii Warszawa, która już została do nich zgłoszona. Ze względu na powiększenie PEŻ, w rozgrywkach pozostaną Sztorm Grupa i Politechnika Warszawska AZS Warszawa (wcześniej Koło Żeglarskie WAT). Również 20 zespołów wystartuje w I lidze.

Cztery najlepsze drużyny Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej, zapewnią sobie udział w Żeglarskiej Lidze Mistrzów. W sezonie 2026 w PEŻ występować będą: Yacht Club Gdańsk, YJP Gdynia, Nowy Sztynort Osada Wolności GGR, On Lemon Rockstars Racing, HRM Racing, Yacht Club Sopot, Pogoń Szczecin, Onboard, KS Marina Niesulice, Lubelskie YKP Lublin, Sport Vita Ski & Sail, AZS AWFiS Gdańsk, YKP Szczecin, Legia Warszawa, AZS Politechnika Gdańska, WKS Flota Gdynia, YKP Warszawa, Garland Yacht Club, Politechnika Warszawska AZS Warszawa oraz Sztorm Grupa.



Od nowego sezonu załogi używać będą dziesięciu nowych jachtów RS21 od RS Sailing.



Żeglarska Legia Warszawa ostatni sezon PEŻ zakończyła na 14. miejscu.



