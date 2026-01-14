Środa na obozie w naszym obiektywie. Nowy bramkarz na treningu

Otto Hindrich - fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

W środę drużyna Legii miała jeden trening na boisku. W dwugodzinnych zajęciach wziął udział Otto Hindrich, który został dziś oficjalnie ogłoszony nowym zawodnikiem stołecznej drużyny. 

REKLAMA

Mijas: Nowy bramkarz na treningu - 4. dzień - Woytek / 54 zdjęcia 


23-letni golkiper z marszu wszedł w trening. Pierwsze obserwacje? Rozkręcał się z każdą minutą treningu. Obejrzeliśmy kilka udanych interwencji. Pierwsze uwagi na bieżąco przekazywał trener Maciej Kowal. W dobrej dyspozycji jest także Kacper Tobiasz, który zanotował kilka ładnych parad. Przy Łazienkowskiej jednak cały czas niejasna jest jego przyszłość - do końca kontraktu pozostało mu niecałe pól roku, więc już teraz może podpisać umowę z dowolnym klubem. Stąd też szybka decyzja o zabezpieczeniu tej pozycji kolejnym zawodnikiem.


 


Można żałować, że urazu doznał Gabriel Kobylak, bo on także walczy o miejsce w bramce Legii. W sparingu z Puskas Akademia FC kilkukrotnie uchronił Legię przed stratą bramki, ale nie dokończył spotkania z powodu kontuzji. Musiał opuścić zgrupowanie i czeka go kilka tygodni przerwy w treningach.


Pierwsza okazja do obejrzenia Otto Hindricha między słupkami będzie już w piątkowe przedpołudnie, kiedy to "Wojskowi" zmierzą się z Sigmą Ołomuniec. Mecz z czeską drużyną odbędzie się w Marbella Fotball Center w Marbelli, początek o godz. 11:30.


Mijas: Nowy bramkarz na treningu - 4. dzień - Woytek / 54 zdjęcia 




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (1)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Osioł Barnaba - 52 minuty temu, *.orange.pl

Ale żal, że Kobylak doznał kontuzji. Ta rywalizacja na treningu to dopiero byłaby moc! 💪💪

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.