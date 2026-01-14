Środa na obozie w naszym obiektywie. Nowy bramkarz na treningu

W środę drużyna Legii miała jeden trening na boisku. W dwugodzinnych zajęciach wziął udział Otto Hindrich, który został dziś oficjalnie ogłoszony nowym zawodnikiem stołecznej drużyny.

Mijas: Nowy bramkarz na treningu - 4. dzień - Woytek / 54 zdjęcia





23-letni golkiper z marszu wszedł w trening. Pierwsze obserwacje? Rozkręcał się z każdą minutą treningu. Obejrzeliśmy kilka udanych interwencji. Pierwsze uwagi na bieżąco przekazywał trener Maciej Kowal. W dobrej dyspozycji jest także Kacper Tobiasz, który zanotował kilka ładnych parad. Przy Łazienkowskiej jednak cały czas niejasna jest jego przyszłość - do końca kontraktu pozostało mu niecałe pól roku, więc już teraz może podpisać umowę z dowolnym klubem. Stąd też szybka decyzja o zabezpieczeniu tej pozycji kolejnym zawodnikiem.









Można żałować, że urazu doznał Gabriel Kobylak, bo on także walczy o miejsce w bramce Legii. W sparingu z Puskas Akademia FC kilkukrotnie uchronił Legię przed stratą bramki, ale nie dokończył spotkania z powodu kontuzji. Musiał opuścić zgrupowanie i czeka go kilka tygodni przerwy w treningach.





Pierwsza okazja do obejrzenia Otto Hindricha między słupkami będzie już w piątkowe przedpołudnie, kiedy to "Wojskowi" zmierzą się z Sigmą Ołomuniec. Mecz z czeską drużyną odbędzie się w Marbella Fotball Center w Marbelli, początek o godz. 11:30.





