Legioniści wsparli akcję goszczenia polskich seniorów ze Lwowa

fot. OFMC
Bodziach
Kibice Legii Warszawa wsparli akcję "Łączy nas krew pokoleniowa" związaną z goszczeniem polskich seniorów ze Lwowa w obecnych granicach RP w ramach spotkania opłatkowego. 

Legioniści otrzymali podziękowanie za ogromne zaangażowanie i wsparcie w trakcje realizacji tego przedsięwzięcia od Prezes Fundacji Bratnia Dusza.


 


"Dzięki Waszej życzliwości i solidarności możliwe było godne i ciepłe przyjęcie naszych Seniorów ze Lwowa" - poinformowała Iwona Romaniuk. Kibice Legii przekazali na ten cel ok. 5 tysięcy złotych. Łączna wartość środków przeznaczonych na realizację akcji wyniosła 14,7 tys. złotych.


seniorzy ze Lwowa

fot. OFMC
fot. OFMC
