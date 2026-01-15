Legioniści wsparli akcję goszczenia polskich seniorów ze Lwowa

Kibice Legii Warszawa wsparli akcję "Łączy nas krew pokoleniowa" związaną z goszczeniem polskich seniorów ze Lwowa w obecnych granicach RP w ramach spotkania opłatkowego.

Legioniści otrzymali podziękowanie za ogromne zaangażowanie i wsparcie w trakcje realizacji tego przedsięwzięcia od Prezes Fundacji Bratnia Dusza.









"Dzięki Waszej życzliwości i solidarności możliwe było godne i ciepłe przyjęcie naszych Seniorów ze Lwowa" - poinformowała Iwona Romaniuk. Kibice Legii przekazali na ten cel ok. 5 tysięcy złotych. Łączna wartość środków przeznaczonych na realizację akcji wyniosła 14,7 tys. złotych.





fot. OFMC