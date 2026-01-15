Benjamin Shungu odchodzi z Legii

Benjamin Shungu nie jest już zawodnikiem koszykarskiej Legii - poinformowała oficjalna strona Legiakosz.com. Umowa z graczem została rozwiązana za porozumieniem stron. Shungu rozegrał 20 meczów w barwach naszego klubu - 13 ligowych spotkań, jedno w Superpucharze oraz 6 w Lidze Mistrzów.

W rozgrywkach Orlen Basket Ligi 28-letni obwodowy zdobywał średnio 10.7 pkt na mecz oraz 2.8 as., trafiając 35.8% rzutów za 3 oraz 53.8% za 2 pkt. W Basketball Champions League zdobywał średnio 6.0 pkt. w ciągu 23.5 min., ale tu jego skuteczność z dystansu pozostawiała wiele do życzenia - trafił zaledwie dwie "trójki" na 20 prób.



Zawodnikowi dziękujemy za grę w naszych barwach i życzymy powodzenia w dalszej karierze.



Benjamin Shungu w Legii:

OBL: 13 meczów, 307:03 min. (śr. 23:37), 139 pkt. (śr. 10.7), 37 as. (śr. 2.8), 35.8% za 3

SP: 1 mecz, 22:20 min., 13 pkt., 5 as., 75% za 3 pkt.

BCL: 6 meczów, 141 min. (śr. 23.5), 36 pkt. (śr. 6.0), 16 as. (śr. 2.7), 10.0% za 3 pkt.

SUMA: 20 meczów, 470 min., 188 pkt. (śr. 9,4), 58 as. (śr. 2,9)

fot. Bodziach

