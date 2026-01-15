Futsal

Wyniki legionistów w MP U-19

fot. Woytek / Legionisci.com
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

Juniorzy futsalowej Legii zakończyli rywalizację w Mistrzostwach Polski do lat 19 na turnieju kwalifikacyjnym, który w grudniu miał miejsce w Łęczycy. Legioniści w czterech meczach zdobyli punkt i nie zdołali zakwalifikować się do kolejnego etapu rozgrywek MMP.

REKLAMA

<b>Wyniki legionistów:</b>
Legia Warszawa 2-5 Unia Skierniewice
Legia Warszawa 3-10 Junior Łęczyca
Legia Warszawa 1-3 Polonia Warszawa
Legia Warszawa 3-3 Akademia Pelikan Łowicz

Tabela:
1. Akademia Pelikan Łowicz 10 pkt., 16-4
2. Junior Jurtap Łęczyca 7 pkt., 17-11
3. Polonia Warszawa 6 pkt., 9-13
4. Unia Skierniewice 4 pkt., 12-14
5. PGE Legia Warszawa 1 pkt., 9-21




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.