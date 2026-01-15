Wyniki legionistów w MP U-19

Juniorzy futsalowej Legii zakończyli rywalizację w Mistrzostwach Polski do lat 19 na turnieju kwalifikacyjnym, który w grudniu miał miejsce w Łęczycy. Legioniści w czterech meczach zdobyli punkt i nie zdołali zakwalifikować się do kolejnego etapu rozgrywek MMP.
<b>Wyniki legionistów:</b>
Legia Warszawa 2-5 Unia Skierniewice
Legia Warszawa 3-10 Junior Łęczyca
Legia Warszawa 1-3 Polonia Warszawa
Legia Warszawa 3-3 Akademia Pelikan Łowicz
Tabela:
1. Akademia Pelikan Łowicz 10 pkt., 16-4
2. Junior Jurtap Łęczyca 7 pkt., 17-11
3. Polonia Warszawa 6 pkt., 9-13
4. Unia Skierniewice 4 pkt., 12-14
5. PGE Legia Warszawa 1 pkt., 9-21