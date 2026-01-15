Sprawozdanie finansowe Legii: Koleja poprawa poziomu zadłużenia

Legia Warszawa opublikowała sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1 lipca 2024 - 30 czerwca 2025. W tych 12 miesiącach klub wykazał stratę netto 8,5 min zł (rok temu w raporcie wykazany był zysk netto w wysokości 29,4 mln zł). Przychody wyniosły 220,8 mln zł, w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosły o 32,6 mln zł. Łączne zadłużenie Legii na dzień 30 czerwca ubiegłego roku wynosiło ok. 164 mln zł, czyli ok. 18 mln zł mniej niż rok wcześniej.

REKLAMA

Bilans

Bilans sporządzony przez klub wykazał skumulowaną stratę z lat ubiegłych w wysokości 117 mln zł (146 mln zł rok temu), stratę netto za rok finansowy zakończony 30 czerwca 2025 r. w wysokości 8,5 min zł oraz dodatnie saldo kapitału własnego w wysokości 15,5 mln zł (22,3 mln zł rok temu).













Wyższe przychody z dnia meczowego i praw telewizyjnych

Legia zarobiła prawie 45,1 mln zł ze sprzedaży biletów i karnetów – to o 5 mln zł więcej niż rok wcześniej. Wzrosły także przychody z praw telewizyjnych z 62 mln zł do 76,5 mln zł.





„Sezon 2024/25 przyniósł wyraźny wzrost skali działalności we wszystkich kluczowych obszarach, a na szczególną uwagę zasługują przychody z najmu, które osiągnęły rekordowy poziom ponad 36 mln zł, rosnąc o ponad 36% rok do roku. W tej kategorii mieszczą się m.in. przychody z najmu lóż biznesowych, częściowo powiązane z dniem meczowym, ale także dynamicznie rozwijająca się organizacja wydarzeń na stadionie, realizowana w minionym sezonie na niespotykaną dotąd skalę. Równolegle przychody ze sprzedaży pamiątek klubowych wzrosły o około 25%, umacniając ten segment jako coraz ważniejszy element działalności komercyjnej Klubu. Pokazuje to, że obok stabilnych filarów przychodowych Legia skutecznie rozwija dodatkowe źródła wpływów, zwiększając odporność finansową i dywersyfikację przychodów.” – informuje Legia.









Struktura przychodów

Struktura kosztów

fot. Legia Warszawa





Niższe przychody transferowe

W sezonie 2023/2024 Legia zanotowała dodatni wynik na sprzedaży zawodników w kwocie 58,1 mln zł – zysk na działalności transferowej obejmuje przychody ze sprzedaży zawodników pomniejszone o koszty sprzedaży i likwidacji kart zawodniczych. Przychody transferowe wyniosły 79 mln zł i były zdecydowanie najlepszym wynikiem w historii klubu.





Po rekordowym pod względem sprzedaży zawodników poprzednim roku w sezonie 2024/2025 Legia przyjęła strategię ukierunkowaną na stabilność sportową, koncentrując się na utrzymaniu kluczowych zawodników w kadrze pierwszego zespołu. "Decyzje te przełożyły się na istotnie niższe przychody z działalności transferowej, które wyniosły ok. 10 mln zł, wobec 79 mln zł w sezonie poprzednim. Równolegle klub poniósł wysokie nakłady na wzmocnienie i uzupełnienie składu, w tym również w trakcie zimowego okna transferowego, odpowiadając na bieżące potrzeby sportowe zespołu. W efekcie sezon 2024/2025 był pierwszym od wielu lat, w którym Legia była netto płatnikiem transferowym" - informuje klub.





Zobowiązania klubu

Zobowiązania długoterminowe 1-3 lata wynoszą 68 mln zł – o 5 mln więcej niż rok temu. Roczne koszty utrzymania Legia Training Center wynoszą 15 mln zł, a stadionu ponad 11 mln zł.





Zobowiązania dotychczasowe (znane w 2024 roku):





1. W marcu 2018 roku Legia zawarła umowę pożyczki z podmiotem niepowiązanym, osobą fizyczną, na kwotę 3 mln euro. W ostatnim okresie Legia dokonała spłaty 2,75 mln euro z tej kwoty. Termin spłaty pozostałej kwoty pożyczki ustalono na 31 grudnia 2029 roku.





2. Od sierpnia 2018 roku klub ma podpisaną umowę pożyczki z osobą fizyczną wchodzącą w skład organów zarządczych, która kilka razy była aneksowana (ostatni raz w styczniu 2023). W sumie pożyczka wynosi 12,1 mln euro oraz 2 mln zł. Kwota naliczonych odsetek wynosiła 650 tys. zł oraz 3 mln euro. Termin spłaty został aneksowany na 1 lipca 2026 roku.





3. 21 grudnia 2018 roku klub podpisał umowę z funduszem z Luksemburga i otrzymał dofinansowanie w kwocie 6 mln euro. Czytamy że: "Legia zobowiązała się do wypłacania w przyszłości na rzecz funduszu kwot określonych harmonogramem i obliczonych na podstawie wskazanego procentowo udziału, każdorazowo w odniesieniu do uzyskanych przychodów netto z tytułu tzw. praw medialnych."

W grudniu 2019 i marcu 2021 klub otrzymał kolejne transze z funduszu w łącznej kwocie 9 mln euro, z czego spłacono 1,25 mln euro.





4. W marcu 2019 roku Akademia Piłkarska Legii podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącą finansowania kompleksu badawczo-rozwojowego z ośrodkiem treningowo-szkolnym zlokalizowanym w gminie Grodzisk Mazowiecki. Kwota kredytu wynosi 57,5 mln zł, do spłaty zostało 41,1 mln zł.





5. 31 stycznia 2024 r. Legia podpisała aneks do umowy o współpracę z Funduszem, na mocy którego otrzymała dodatkowe dofinansowanie w kwocie 3,5 mln euro. Następnie po dniu bilansowym dokonała częściowej spłaty w łącznej kwocie 2,5 mln euro. 25 sierpnia 2025 roku Legia spłaciła kolejne 1,5 mln euro. Aktualna suma zobowiązań wobec funduszu wynosi ok. 52 mln zł

Nowe zobowiązania

6. Legia kontynuuje współpracę z mBankiem - posiada tam linię kredytową, która obecnie jest wykorzystania w całości - 10 mln zł.





Wygasłe zobowiązania

7. W trakcie roku bilansowego 2022/23 klub zawarł umowę o cesji wierzytelności przyszłych z europejskim podmiotem wyspecjalizowanym w finansowaniu transakcji dla klubów piłkarskich. Cesja dotyczyła wierzytelności przyszłych z tytułów praw medialnych oraz sponsoringu. Wówczas kwota wynosiła 21,5 mln zł, rok temu do spłaty pozostało 4,8 mln zł, a w ostatnim roku nastąpiło pełne rozliczenie i umowa wygasła.







Suma zobowiązań:

- fundusz z Luksemburga - 52 mln zł

- zobowiązania wobec właściciela – 53,4 mln zł

- kredyt na LTC - 41,1 mln zł

- linia kredytowa - 10 mln zł

- pożyczka od osoby fizycznej - 250 tys euro -> 1 mln zł





Zsumowanie tych wszystkich powyższych kwot daje ok. 157 mln zł szeroko pojętego zadłużenia. Rok temu było to ok. 182 mln zł.





Komentarz Legii do sprawozdania





Wraz z publikacją sprawozdania finansowego klub opublikował także swój komentarz do tego dokumentu. Możecie go pobrać i przeczytać tutaj.





Poniżej końcowy fragment komentarza:

„Początek tego sezonu przebiegał zgodnie z planem: drużyna zdobyła Superpuchar Polski i awansowała do fazy ligowej Ligi Konferencji Europy, co stanowiło ważny impuls sportowy oraz realizację założeń budżetowych. W dalszej części sezonu forma spadła - zespół odpadł z Pucharu Polski, w Ekstraklasie prezentował się poniżej oczekiwań, a w europejskich pucharach odniósł tylko dwa zwycięstwa, co wykluczyło grę wiosną.

Obecnie priorytetem jest optymalne przygotowanie do rundy rewanżowej Ekstraklasy, w której pozostało 16 kluczowych meczów decydujących o końcowym układzie tabeli. Klub, sztab i zawodnicy w pełni zdają sobie sprawę z wyzwań. W momencie publikacji mamy świadomość aktualnej sytuacji sportowej, biznesowej, organizacyjnej i wizerunkowej oraz wynikającej z niej odpowiedzialności - stąd pełna koncentracja na celach sportowych i maksymalna sprawność we wszystkich obszarach działalności.”



