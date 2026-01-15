Taktyka, stałe fragmenty i decydujące gole Rajovicia

Paweł Wszołek i Kacper Chodyna - fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

Czwartkowy dzień zgrupowania Legii Warszawa w Mijas rozpoczął się niestandardowo. Zespół wykonał oficjalne zdjęcie grupowe, po czym odbyła się poranna odprawa. Punktualnie o godzinie 11 piłkarze zameldowali się na boisku, gdzie – podobnie jak w poprzednich dniach – czekała ich intensywna jednostka podporządkowana głównie pracy taktycznej.

REKLAMA
Schemat zajęć był już dobrze znany: najpierw siłownia, następnie rozgrzewka i szybkie przejście do ćwiczeń z piłkami. Sztab szkoleniowy ponownie postawił na gry na różnych wymiarach boiska oraz doskonalenie zarówno schematów defensywnych, jak i ofensywnych. Duży nacisk położono na szybsze reakcje zawodników, większą dynamikę poruszania się i aktywność bez piłki – tak, by nie czekać na podanie, lecz stale tworzyć opcje do gry. W "menu" znalazły się również stałe fragmenty: różne warianty rzutów wolnych oraz ustawienia przy ich rozegraniu.

Mijas: Taktyka, taktyka - 5. dzień - Woytek / 40 zdjęć 


 


Do zespołu po krótkim urlopie dołączył Steve Kapuadi. Francuz od razu wszedł w schematy taktyczne i zajął miejsce na lewej stronie trzyosobowego bloku obronnego, pracując nad ustawieniem i wyprowadzeniem piłki spod pressingu.

Na boisku pojawił się Ruben Vinagre, jednak Portugalczyk nie trenował jeszcze z zespołem. Jego uraz – naciągnięcie mięśnia przywodziciela – nie jest groźny, ale na razie pracuje indywidualnie i pozostaje w trybie oszczędzającym. Luźniejszy dzień mieli także Kacper Urbański i Wojciech Urbański - w ich przypadku to kwestia indywidualizacja obciążeń. W zajęciach taktycznych nie brał udziału również Claude Goncalves, który ma wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu.


trening zgrupowanie Mijas Artur Jędrzejczyk Antonio Colak
fot. Woytek / Legionisci.com

Głównym akcentem boiskowym była na koniec duża gra, rozegrana na maksymalnej intensywności. Bohaterem tej części treningu został Mileta Rajović, który zdobył dwie bramki i przesądził o zwycięstwie swojej drużyny. Duński napastnik mógł skompletować hat-tricka, jednak nie wykorzystał jednego z dwóch rzutów karnych. Szansy na bramkę z jedenastki nie wykorzystał także Rafał Augustyniak.

Po południu sztab zaplanował zajęcia mentalne oraz serię odpraw – zarówno indywidualnych, jak i formacyjnych. Równolegle w klubie trwają rozmowy dotyczące ruchów kadrowych. W najbliższych dniach możliwe są kolejne decyzje transferowe, w tym również odejścia z zespołu.

W piątek o godz. 11:30 w Marbella Football Center odbędzie się mecz kontrolny z Sigmą Ołoumuniec. Zapraszamy na naszą tekstową RELACJĘ L!VE z Hiszpanii.


Mijas: Taktyka, taktyka - 5. dzień - Woytek / 40 zdjęć

trening zgrupowanie Mijas Jakub Żewławko Marek Papszun
fot. Woytek / Legionisci.com
 

trening zgrupowanie Mijas Otto Hindrich
fot. Woytek / Legionisci.com

trening zgrupowanie Mijas Marek Papszun Fredi Bobić
fot. Woytek / Legionisci.com

trening zgrupowanie Mijas Steve Kapuadi
fot. Woytek / Legionisci.com


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.