Wojciech Panczyk nowym dyrektorem ds. komunikacji i marketingu

Wojciech Panczyk - fot. X
źródło: Legia Warszawa

Legia Warszawa  poinformowała, że nowym dyrektorem ds. komunikacji i marketingu został Wojciech Panczyk, który zastąpił na tym stanowisku Aleksandrę Kalinowską. 

Panczyk wcześniej odpowiadał za realizację projektów w polskim oddziale Red Bulla, gdzie pracował ponad 20 lat. Uczestniczył między innymi przy organizacji Red Bull Air Race, Red Bull X-Fighters i Wings for Life World Run, a także współpracował z PZPS, PGE Ekstraligą czy Ministerstwem Sportu.


 
 
Kalinowska pracowała na tym stanowisku w Legii przez dwa lata - od końca 2023 roku.




majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.18.248

korpo sie rozrasta, a druzyny jak nie bylo tak nie ma , wiec nie spodziewam sie dobrych wynikow !! brawo prezes

