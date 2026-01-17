Wojciech Panczyk nowym dyrektorem ds. komunikacji i marketingu

Legia Warszawa poinformowała, że nowym dyrektorem ds. komunikacji i marketingu został Wojciech Panczyk, który zastąpił na tym stanowisku Aleksandrę Kalinowską.

Panczyk wcześniej odpowiadał za realizację projektów w polskim oddziale Red Bulla, gdzie pracował ponad 20 lat. Uczestniczył między innymi przy organizacji Red Bull Air Race, Red Bull X-Fighters i Wings for Life World Run, a także współpracował z PZPS, PGE Ekstraligą czy Ministerstwem Sportu.









Kalinowska pracowała na tym stanowisku w Legii przez dwa lata - od końca 2023 roku.



