Tragedia rodzinna pięściarza Legii. Możesz pomóc!

Pięściarz Klubu Bokserskiego Legia Warszawa, Alexey Sevostyanov przeżył ostatnio tragedię. W bardzo młodym wieku, na atak serca, zmarła jego żona, Sofia... będąca w siódmym miesiącu ciąży. Dziewczynkę udało się uratować w ostatniej chwili - przyszła na świat w 29 tygodniu ciąży, ważąc zaledwie 1250g.

Pięściarz Legii zajmuje się dwiema córkami - 12-letnią Aliną oraz malutką Sofią, która imię otrzymała po tragicznie zmarłej mamie. Przyjaciele naszego pięściarza chcą mu pomóc finansowo, organizując zbiórkę pieniędzy, a także charytatywną galę, która będzie miała miejsce 12 marca w Warszawie.



"Zbieramy fundusze na pomoc dla całej rodziny. Starsza córka potrzebuje opieki psychologa - by zredukować stres pourazowy. Młodsza potrzebuje lekarstw, specjalnego mleka dla wcześniaków, ubranek, fotelika, wózka. Rodzice nie zdążyli jeszcze niczego kupić. Bardzo chętnie przyjmiemy też dary rzeczowe. Potrzebne są pieniądze na utrzymanie rodziny, opłaty za mieszkanie, jedzenie i ubrania. Aleks właśnie zaczynał pracę jako trener, ale teraz potrzebny jest córkom. Cała rodzina przeprowadziła się niedawno z Kazachstanu, gdzie ich dziadkowie zostali zesłani z Polski. Tutaj są sami, bez wsparcia rodziców i dalszej rodziny" - informują najbliżsi przyjaciele.



Aleksey Sevostyanov na jesieni minionego roku wywalczył tytuł Drużynowego Mistrza Polski z Legią, a także srebrny medal indywidualnych mistrzostw Polski seniorów w kategorii do 90 kilogramów. Pięściarz występuje także w reprezentacji Polski w boksie olimpijskim.



