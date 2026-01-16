Hindrich: Nie musiałem zastanawiać się nad ofertą Legii

- Czuję się bardzo dobrze po pierwszych dniach w Legii. Zostałem miło przyjęty przez chłopaków. Bardzo szybko mnie zaakceptowali. Jestem tutaj, żeby pracować, rozwijać się i pomagać drużynie - powiedział po zwycięstwie w sparingu z Sigmą Ołomuniec bramkarz Legii Warszawa, Otto Hindrich.

- Czy będę pierwszym bramkarzem Legii w rundzie wiosennej? Zrobię wszystko, co w mojej mocy na treningach, by tak było. Decyzja o tym, kto zagra, należy jednak do trenera.


- Jakie są moje największe zalety? Myślę, że moją największą siłą jest to, jak czytam grę. Mam zdolność przewidywania tego, co się wydarzy. Mogę wymienić również moje warunki fizyczne.


 


- Bądźmy szczerzy, jestem młodym bramkarzem i mam jeszcze dużo do zrobienia. Nie jestem kompletnym bramkarzem, więc muszę się poprawić w każdym elemencie.


- Czy miałem jakieś oferty zimą oprócz Legii? Nie. Oczywiście, zawsze są jakieś rozmowy, ale konkretna oferta była tylko z Warszawy. Szczerze mówiąc, kiedy o niej usłyszałem, nawet nie musiałem się zastanawiać.


- Nie byłem jeszcze nigdy w Warszawie. Powrót z Hiszpanii to będzie dopiero moja pierwsza wizyta. Widziałem kilka zdjęć stadionu i widziałem, jaka atmosfera panuje na nim. Nie mogę się doczekać, żeby zagrać pierwszy mecz przy Łazienkowskiej.


- Czy słyszałem o kibicach Legii? Tak, oczywiście. Myślę, że nie ma piłkarza, który nie słyszałby o kibicach Legii.




Szymon - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Skąd może wiedzieć jaka jest atmosfera na stadionie skoro nigdy nie był w Warszawie, fotografie to oddają? Jednak wyobraźnia to potęga

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Będzie fest, młody👍💪

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Może to odróżnia go od Tobiasza, że jest realistą? To nie pierwsza taka wypowiedź, w której bramkarz nie marzy o Premier League i nie chwali się kolejnym dobrym występem, kiedy kibice go obwiniają, ale mówi wprost, że musi być lepszy. 👍 Myślę, że jest to coś, co może mu wyjść na dobre, u Kacpra działa to odwrotnie. 😐

