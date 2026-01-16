Półfinał Zięby w Siauliai

W Siauliai na Litwie rozegrany został tenisowy turniej z cyklu Tennis Europe do lat 14, w którym bardzo dobrze zaprezentował się zawodnik Legii, Julian Zięba. Legionista dotarł do półfinału, w którym musiał uznać wyższość Litwina, Adasa Turana.
Wyniki legionisty:
I runda: Julian Zięba - Deniss Grigulevics (Łotwa) 6-0, 6-1
II runda: Julian Zięba - Hugas Jurgaitis (Litwa) 6-3, 6-1
1/4 finału: Julian Zięba - Yalin Akman (Turcja) 6-2, 6-2
1/2 finału: Julian Zięba - Adas Turan (Litwa) 4-6, 3-6