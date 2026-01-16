Zielińska wicemistrzynią Polski kadetów w deblu

W Bydgoszczy odbyły się Halowe Mistrzostwa Polski Kadetów (U-16) w tenisie, w których wzięło udziało kilkoro zawodników Legii. Najlepiej zaprezentowała się Antonina Zielińska, która w singlu była bliska awansu do ćwierćfinału. W grze podwójnej, w parze z Julią Berke (Sopot Tenis Klub), dotarła do finału, a w nim stoczyły niesamowicie wyrównany pojedynek z Julią Jędrychą i Marceliną Paliczką. O wygranej rywalem zdecydował super tie-break zakończony wynikiem 9:11.

Wyniki legionistów w HMP U-16:

I runda el.: Alicja Czemerys - Martyna Kacprzak (Tenis Kozerki) 6-2, 6-2

II runda el.: Alicja Czemerys - Lilly Jędrzejak (Calisia Tenis Pro) 0-6, 0-6



I runda: Pola Zawiślańska - Julia Peplińska (Start-Wisła Toruń) 4-6, 6-2, 6-2

II runda: Pola Zawiślańska - Antonina Snochowska (Toruńska Akademia Pro Tenis) 1-6, 1-6



I runda: Antonina Zielińska - Zuzanna Heilis (KT Jakubowo-Olsztyn) 6-0, 6-0

II runda: Antonina Zielińska - Anita Cytrycka (Zielonogórski KT) 6-7(0), 7-6(4), 6-7(4)



I runda el.: Franciszek Smulewicz - Filip Cienciała (UKS Wschodnia 12 Kielce) 6-4, 6-0

II runda el.: Franciszek Smulewicz - Mikołaj Solarz (Soldi Niepołomice) 6-7(0), 7-6(3), 10-2

I runda: Franciszek Smulewicz - Jakub Kołowiecki (Górnik Bytom) 0-6, 2-6



I runda el.: Radosław Krzyczakowski - Marcin Kruk (Inowrocławskie TT Goplania) 6-3, 6-0

II runda el.: Radosław Krzyczakowski - Antoni Zasławski (ZTT Złotoryja) 6-0, 4-6, 8-10



I runda el.: Aleksander Bałos - Adam Oleszek (Pol-Sart Lublin) 6-1, 6-2

II runda el.: Aleksander Bałos - Antoni Bartczak (KT Szczawno-Zdrój) 1-6, 3-6



I runda el.: Kornel Nagórski - Mikołaj Solarz (Soldi Niepołomice) 4-6, 1-6



I runda el.: Franciszek Kosyrz - Igor Mućka (Toruńska Akademia Pro Tenis) 6-2, 6-1

II runda el.: Franciszek Kosyrz - Mateusz Doliński 6-7(7), 4-6



I runda: Antonina Zielińska/Julia Berke (Sopot Tenis Klub) - Julia Jędrycha/Marcelina Paliczka 6-4, 6-4

1/4 finału: Zielińska/Berke - Iga Mazur/Alisa Skamarokh 7-5, 7-2

1/2 finału: Zielińska/Berke - Anita Cytrycka/Oliwia Kądzielska 6-1, 6-3

Finał: Zielińska/Berke - Antonina Snochowska/Alicja Szweda 4-6, 6-3, 9-11



I runda: Radosław Krzyczkowski/Mikołaj Woźnicki (Fundacja Team RH+) - Marcin Voigt/Tomasz Voigt 1-6, 4-6



I runda: Franciszek Kosyrz/Tymon Piątek (Redeco SiR Wrocław) - Szymon Łuczak/Miłosz Szczypka 3-6, 3-6







