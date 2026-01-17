Losowanie Mazowieckiego Pucharu Polski

fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
źródło: MZPN

W piątek, 16 stycznia, w siedzibie Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej odbyło się losowanie 1/8 finału i ustawienie drabinki Mazowieckiego Pucharu Polski w sezonie 2025/2026.  W tej fazie rozgrywek Legia II otrzymała wolny los.

REKLAMA

Pary 1/8 finału Mazowieckiego Pucharu Polski:
Ząbkovia Ząbki – wolny los
Mławianka Mława – wolny los
Legia II Warszawa  – wolny los
KS CK Troszyn – wolny los
Oskar Przysucha / KS Kozienice – Mazovia Mińsk Mazowiecki 
Makowianka Maków Mazowiecki – Broń Radom
Hutnik Warszawa – Świt Nowy Dwór Mazowiecki
KS Szopen Sanniki – Wisła II Płock


 


Z kolei rywalem Legii II Warszawa w 1/4 finału będize KS CK Troszyn. 


drabinka Mazowiecki Puchar Polski





tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.