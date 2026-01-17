Losowanie Mazowieckiego Pucharu Polski

W piątek, 16 stycznia, w siedzibie Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej odbyło się losowanie 1/8 finału i ustawienie drabinki Mazowieckiego Pucharu Polski w sezonie 2025/2026. W tej fazie rozgrywek Legia II otrzymała wolny los.
REKLAMA
Pary 1/8 finału Mazowieckiego Pucharu Polski:
Ząbkovia Ząbki – wolny los
Mławianka Mława – wolny los
Legia II Warszawa – wolny los
KS CK Troszyn – wolny los
Oskar Przysucha / KS Kozienice – Mazovia Mińsk Mazowiecki
Makowianka Maków Mazowiecki – Broń Radom
Hutnik Warszawa – Świt Nowy Dwór Mazowiecki
KS Szopen Sanniki – Wisła II Płock
Z kolei rywalem Legii II Warszawa w 1/4 finału będize KS CK Troszyn.