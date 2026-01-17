W Starogardzie Gdańskim otwarto Centrum im. Kazimierza Deyny

15 stycznia w Starogardzie Gdańskim uroczyście otwarte zostało wyjątkowe miejsce – Centrum im. Kazimierza Deyny. To pierwsze w Polsce miejsce dedykowane legendarnemu piłkarzowi. Obiekt ma na celu nie tylko upamiętnienie jego osiągnięć, ale także inspirowanie przyszłych pokoleń do podążania za swoimi marzeniami w sporcie.
"Otwarcie Centrum jest symbolicznym powrotem Deyny do domu, w którym jego kariera sportowa nabrała blasku" - mówią autorzy. Polski Związek Piłki Nożnej objął centrum honorowym patronatem. Obiekt, który został zaprojektowany przez pochodzącego ze Starogardu Gdańskiego architekt Marcina Czyżewskiego, łączy historię z nowoczesnością.
Koszty projektu wyniosły 35 mln złotych.
W ceremonii otwarcia wzięli udział znane nazwiska polskiej piłki nożnej - m.in. Andrzej Strejlau, Adam Topolski, Jacek Zieliński, Michał Listkiewicz, Radosław Michalski i Stefan Szczeplek. Goście mieli okazję jako pierwsi zwiedzić nowoczesną wystawę poświęconą Deynie. Wśród eksponatów znalazły się niezwykłe skarby, takie jak Brązowa Piłka „Kicker”, piłka z autografami „Orłów Górskiego” z mundialu 1974 oraz legendarne buty „Huragan”, w których grał Deyna.
Adres:
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1b
83-200 Starogard Gdański
Dni otwarcia:
od wtorku do niedzieli w godzinach 09:00-17:00
Cena biletów:
normalny - 20 zł
ulgowy - 15 zł
bilet rodzinny (1 dorosły + max. 4 dzieci) - 50 zł
Czas zwiedzania:
ok. 45 minut
Wszelkie szczegóły znajdziecie na www.centrumdeyny.pl.