PP: Legia Warszawa 7-1 BSF Bochnia. Historyczny awans!

Futsaliści Legii Warszawa pewnie wygrali w 1/4 finału Pucharu Polski z BSF Bochnia 7-1. Do przerwy legioniści prowadzili 4-1. To pierwszy w historii awans stołecznego zespołu do półfinału tych rozgrywek!
4 bramki w tym meczu zdobył Mykyta Możejko.
Kolejne spotkanie legioniści rozegrają w najbliższą niedzielę - o godzinie 16 podejmą we własnej hali Dremana Opole Komprachcice.
Legia Warszawa 7-1 (4-1) BSF Bochnia
1-0 - 2:02 Mykyta Możejko
1-1 - 2:19 Stefano Galešić
2-1 - 6:37 Rui Pinto
3-1 - 14:48 Mykyta Możejko
4-1 - 16:12 Eric Sylla
5-1 - 25:36 Mykyta Możejko
6-1 - 28:43 Hugo Alves
7-1 - 31:23 Mykyta Możejko
Legia: 16. Tomasz Warszawski, 9. Eric Sylla, 10. Rui Pinto, 22. Henri Alamikkotervo, 25. Jarosław Żmijewskij
rezerwa: 18. Michał Sobków, 2. Sawa Łutaj, 7. Piotr Makowski, 13. Mykyta Możejko, 14. Hugo Alves, 20. Władysław Tkaczenko, 21. Oskar Szczepański, 23. Luca Priori
BSF: Rafał Aksamit, Wojciech Doroszkiewicz, Sebastian Leszczak, Rafał Dziurdzia, Wojciech Przybył
rezerwa: Szymon Mocię, Fran Moreno, Artur Majcher, Stefano Galešić, Mikhael Almeida Carvalho
