PP: Legia Warszawa 7-1 BSF Bochnia. Historyczny awans!

fot. Bodziach / Legionisci.com
Redakcja
źródło: Ekstraklasa

Futsaliści Legii Warszawa pewnie wygrali w 1/4 finału Pucharu Polski z BSF Bochnia 7-1. Do przerwy legioniści prowadzili 4-1. To pierwszy w historii awans stołecznego zespołu do półfinału tych rozgrywek!

4 bramki w tym meczu zdobył Mykyta Możejko.


Kolejne spotkanie legioniści rozegrają w najbliższą niedzielę - o godzinie 16 podejmą we własnej hali Dremana Opole Komprachcice.


 


Legia Warszawa 7-1 (4-1) BSF Bochnia

1-0 - 2:02 Mykyta Możejko

1-1 - 2:19 Stefano Galešić

2-1 - 6:37 Rui Pinto

3-1 - 14:48 Mykyta Możejko

4-1 - 16:12 Eric Sylla

5-1 - 25:36 Mykyta Możejko

6-1 - 28:43 Hugo Alves

7-1 - 31:23 Mykyta Możejko


Legia: 16. Tomasz Warszawski, 9. Eric Sylla, 10. Rui Pinto, 22. Henri Alamikkotervo, 25. Jarosław Żmijewskij

rezerwa: 18. Michał Sobków, 2. Sawa Łutaj, 7. Piotr Makowski, 13. Mykyta Możejko, 14. Hugo Alves, 20. Władysław Tkaczenko, 21. Oskar Szczepański, 23. Luca Priori


BSF: Rafał Aksamit, Wojciech Doroszkiewicz, Sebastian Leszczak, Rafał Dziurdzia, Wojciech Przybył

rezerwa: Szymon Mocię, Fran Moreno, Artur Majcher, Stefano Galešić, Mikhael Almeida Carvalho


Centrum informacji o futsalowej Legii


fot. Bodziach / Legionisci.com


fot. Bodziach


