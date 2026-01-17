Piłka nożna kobiet

Sparing: Ślęza Wrocław 2-4 Legionistki

fot. Legia Ladies
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

Dziś pierwszy sparing w trakcie przygotowań do rundy wiosennej sezonu 2025/26 rozegrały Legionistki Warszawa. Nasz zespół pokonał na wyjeździe Ślęzę Wrocław 4-2. Bramki dla naszej drużyny zdobyły: Dubiel, Przybylska i Skowrońska, a ponadto pierwsze trafienie na korzyść legionistek było za sprawą bramki samobójczej.

REKLAMA

Ślęza jest obecnie wiceliderem rozgrywek I ligi, ze stratą siedmiu punktów do prowadzącej drużyny Legii.


Ślęza Wrocław 2-4 (0-2) Legionistki Warszawa
0-1 11 min. gol samobójczy
0-2 44 min. Dubiel
1-2 57 min. Kolenickova
1-3 70 min. Przybylska
2-3 88 min. Ziembińska
2-4 89 min. Skowrońska




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.