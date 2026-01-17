Sparing: Ślęza Wrocław 2-4 Legionistki

Dziś pierwszy sparing w trakcie przygotowań do rundy wiosennej sezonu 2025/26 rozegrały Legionistki Warszawa. Nasz zespół pokonał na wyjeździe Ślęzę Wrocław 4-2. Bramki dla naszej drużyny zdobyły: Dubiel, Przybylska i Skowrońska, a ponadto pierwsze trafienie na korzyść legionistek było za sprawą bramki samobójczej.

Ślęza jest obecnie wiceliderem rozgrywek I ligi, ze stratą siedmiu punktów do prowadzącej drużyny Legii.





Ślęza Wrocław 2-4 (0-2) Legionistki Warszawa

0-1 11 min. gol samobójczy

0-2 44 min. Dubiel

1-2 57 min. Kolenickova

1-3 70 min. Przybylska

2-3 88 min. Ziembińska

2-4 89 min. Skowrońska



