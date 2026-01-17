Legia U-19 z awansem do półfinałów PP

Koszykarska drużyna Profbud Legii Warszawa pewnie wygrała trzydniowy turniej barażowy do lat 19, który odbył się w hali na Bemowie. Legioniści bardzo wysoko pokonali Akademię Koszykówki Komorów (108:61), Gim 92 Warszawa (104:64) oraz Żubry Białystok (118:70). Wcześniej legioniści wygrali rywalizację na Mazowszu.

Wygrana w turnieju barażowym zapewniła podopiecznym Michała Spychały (któremu pomaga Miłosz Warecki) awans do półfinałów Młodzieżowego Pucharu Polski. Legioniści mają także zapewniony awans do najlepszej dwunastki mistrzostw Polski do lat 19.



15.01.2026, OSiR Bemowo: Profbud Legia Warszawa 108:61 (28:19, 26:11, 25:18, 29:13) Akademia Koszykówki Komorów

Profbud Legia: Marek Gregorczyk 26, Dawid Niedziałkowski 17, Igor Jankowski 17 (2), Krzysztof Antosik 14 (2), Wojciech Jasiewicz 13 (1), Wojciech Błoch 9 (2), Ignacy Jasiorowski 4, Wojciech Krzyszczak 3 (1), Maciej Mikołajczyk 2, Mateusz Zogata 2, Tytus Antoniuk 1, Antoni Wojciechowski 0.

trener: Michał Spychała, as. Miłosz Warecki



Komorów: Michał Soprych 12 (2), Bartosz Trzybiński 10, Tomasz Bodzan 9 (1), Maksymilian Dobaczewski 8, Karol Skrętowski 8, Wojciech Borek 7, Paul Truszczyński 2, Wiktor Kołtun 2, Maciej Korbus 2, Olaf Wolszczak 1, Łukasz Kochel 0, Justice Nwachukwu 0.

trener: Radosław Kusy



16.01.2026, OSiR Bemowo: Profbud Legia Warszawa 104:64 (19:21, 32:15, 31:12, 22:16) Grupa Strategia GIM92 Warszawa

Legia: Dawid Niedziałkowski 20, Tytus Antoniuk 17, Wojciech Błoch 15 (2), Wojciech Jasiewicz 15, Krzysztof Antosik 12, Mateusz Zogata 9 (1), Igor Jankowski 6, Błażej Czapla 6 (1), Antoni Wojciechowski 3, Ignacy Jasiorowski 1, Marek Gregorczyk 0, Wojciech Krzyszczak 0.

trener: Michał Spychała, as. Miłosz Warecki



Gim: Marceli Mieszała 11 (2), Jan Macioch 10 (1), Jakub Skarpetowski 9, Franciszek Titkow 9, Rostyslav Kutyło 8, Dawid Nowogórski 5, Kacper Tatarowicz 5 (1), Maciej Piotrowski 5, Mateusz Soczyński 2, Mateusz Socik 0, Adam Zaorski 0, Filip Zadroga 0.

trener: Marcin Waśkiewicz, as. Marek Łodyga



17.01.2026, OSiR Bemowo: Profbud Legia Warszawa 118:70 (33:11, 31:19, 29:18, 25:22) PGE AK "Młode Żubry" Białystok



