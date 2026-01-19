Legia monitoruje napastników, ale konkretów brak

REKLAMA

Z naszych informacji wynika, że w tym momencie żaden z monitorowanych przez stołeczny klub piłkarzy nie jest blisko podpisania kontraktu. Rynek transferowy jest dynamiczny, więc sytuacja może zmienić się z dna na dzień, ale obecnie nic nie wskazuje na to, by nowy napastnik miał dołączyć do drużyny jeszcze podczas zgrupowania w Hiszpanii.









W ostatnim czasie pion sportowy Legii rozważał sprowadzenie Miguela de la Fuente z CD Leganés. Transfermarkt wycenia go na 2 mln euro. Ostatecznie 26-letni Hiszpan trafił na wypożyczenie do UD Almería, występującej na co dzień w LaLiga2.